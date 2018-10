Kunst statt Kameras in ehemaligem Stasi-Gebäude

Hohenschönhausen. Der Blick in die ehemalige Pförtnerloge am Eingang der Studios ID in Hohenschönhausen gleicht einer Zeitreise: Auf dem Schreibtisch liegt eine Zeitung von 1986, an der Wand hängt ein Kalender von 1987. Einige Möbelstücke aus DDR-Bestand, ein Chemielehrbuch, ein Kaffeeservice. „Wir haben hier alles reingestellt, was wir noch in den Büros gefunden haben“, sagt Eitan Levin, Verwalter bei der Immonen Group.

Seit 2009 vermietet der 41-Jährige in dem Gebäudekomplex, in dem der operativ-technische Sektor des Ministeriums für Staatssicherheit Abhör- und Überwachungsanlagen, Kameras und Tarnausrüstungen gebaut hat, Ateliers zu günstigen Preisen. Mit Erfolg: In Zeiten steigender Mieten und der Umwandlung von Gewerberaum in Eigentumswohnungen drängt es Künstler in die Außenbezirke – auch direkt gegenüber der Stasiopfer-Gedenkstätte.

Eitan Levin kümmert sich um die Vermietung und Verwaltung der Ateliers in dem Komplex.

Zum Beispiel den Maler Dogan Özdogan, der sich in seinem Atelier häuslich eingerichtet hat. Hinter großen Leinwänden ist eine Schlafnische versteckt, auf dem Sofa türmen sich Kleidungsstücke, in der winzigen Küchenecke Nudelpakete. Sein Atelier in Moabit wurde immer teurer, nun ist er hier seit fünf Jahren Mieter, sagt der 50-Jährige. Anfangs war es für den gebürtigen Istanbuler schon etwas komisch wegen der Stasi-Vergangenheit des Hauses, „aber wenn ich jetzt beim Reinkommen nicht das Gefängnis sehen würde, würde ich da gar nicht mehr dran denken“. Auch schätzt er es als Autofahrer, dass er hier immer einen Parkplatz findet.

Die Gegend ist eher familienorientiert. Es gibt kein Nachtleben, Touristen kommen nur gezielt zur Gedenkstätte und fahren dann gleich wieder weg. Zuerst wurde etagenweise vermietet, sagt Eitan Levin beim Rundgang. Inzwischen sind alle 270 Ateliers im siebenstöckigen Verwaltungs- und im vierstöckigen Fertigungsgebäude vergeben, ab neun Euro warm kostet der Quadratmeter.

Künstler können in Ruhe arbeiten Maler Dogan Özdogan freut sich über die Ruhe in Hohenschönhausen – und auch über die vielen freien Parkplätze.

Dann klingelt schon wieder Levins Telefon. Ein weiterer Mietinteressent für Berlins größten Studio-Komplex, schließlich kann man hier ruhig und konzentriert arbeiten. Keine Cafés oder Kneipen würden die Künstler ablenken. Gerade einmal eine Imbissbude steht hier, die neben Cola und Eis auch Pisco Sour und Em­panadas anbietet.

Über diese südamerikanischen Spezialitäten freut sich auch Adam Goldstein. Der gebürtige Kolumbianer zog vor vier Jahren mit seiner Freundin von Israel nach Berlin und arbeitet nun als Zimmermann fürs Theater und für seine Kunst. Der Boden seines Atelier ist mit Sägespänen bedeckt, geschälte Baumstämmchen recken sich zur Decke. Daneben hängen mit Graphit gestaltete Bilder. Der 29-Jährige ist hier glücklich, es sei ein ruhiger Platz, lobt er. Auch die Gegend drum herum gefällt ihm. Darum will er mit seiner Freundin bald von Prenzlauer Berg ins nahe Malchow ziehen.

Ein fensterloser, abhörsicherer Raum wird Ausstellungsraum

Adam Goldstein schätzt die ruhige Lage am Stadtrand und will bald nach Malchow ziehen.

Das Herz der früheren Spionagegeräte-Fertigung wird heute als Ausstellungsfläche für Sammler und Galeristen genutzt: Ein 240 Quadratmeter großer fensterloser Raum, dessen Wände komplett mit Kupferblech verkleidet sind. Wahrscheinlich seien hier Mikrochips bearbeitet worden, sagt Levin. Der Raum sei wie ein faradayscher Käfig, der keine Strahlung herein- oder herauslässt.

Weihrauchduft wabert bei Chandra Fanti aus Italien durch die Luft. Für junge Künstler sei es in ihrer Heimat ziemlich schwierig, das Land sei in Sachen Kunst eher traditionell verankert, sagt die 35-Jährige. Zuvor hatte sie in Weißensee ein Studio, doch sie wollte an einen neuen Ort. In Hohenschönhausen teilt sie sich nun ein Atelier mit einem Fotokünstler. Die Energie der sie umgebenden Künstler mag sie besonders, sagt sie. Dadurch sei auch die schlechte Energie aus der Vergangenheit des Gebäudes in etwas Positives verwandelt worden. Dieses Gefühl ergreift den Besucher auch, wenn er vom düsteren Flur in das warme, helle Atelier von Teresa Casanueva tritt.

Arbeiten in geschichtsträchtiger Atmosphäre

Malerin Chandra Fanti mag die positive Energie der Gemeinschaft.

Auf ihrem aus Euro­paletten selbst gebauten Arbeitstisch reihen sich verschiedene Sorten Klebstoff. „Die brauche ich für meine Objekte“, sagt die Grafikerin und Malerin. Ihr Atelier in einem Plattenbau am Schiffbauerdamm wurde abgerissen. Nun ist die 54-Jährige seit fünf Jahren hier. Zuerst hatte sie Bedenken, dass Hohenschönhausen „so weit weg vom Geschehen“ sei. „Aber das habe ich relativ schnell überwunden.“ 1985 kam die gebürtige Kubanerin zum Studium nach Deutschland und blieb. Dass ihr Arbeitsplatz geschichtsbelastet ist, stört sie nicht: „Ich finde es gut, dass es hier nun ein Kontrastprogramm zur Vergangenheit gibt.“

Teresa Casanueva findet das Kontrastprogramm zur Vergangenheit des Hauses interessant.

Die Atmosphäre sei hier schon okay, findet auch Foto- und Performancekünstlerin Zabo Chabiland, die seit zwei Jahren Mieterin ist. Hohenschönhausen ist für die 50-jährige Französin ein anderes, ein neues Berlin. „Ich mag unfertige Orte, die ziehe ich den Zentren der Gentrifizierung vor.“ Zwar wohnt sie noch am Moritzplatz, aber zum Arbeiten hat sie es gern ruhiger.

Auch sei die Miete im Aqua Carré an der Lobeckstraße immer weiter gestiegen. Der Weg zu ihrem jetzigen Atelier störe sie nicht, von Schöneberg nach Prenzlauer Berg würde es ja genauso lange dauern. Mit der Geschichte des Hauses habe sie sich schon befasst, erzählt Zabo Chabiland, aber die schreckte sie nicht ab: „Hier haben die Leute ja einfach nur gearbeitet.“

