"Campus der Demokratie": Künstler sollen sich ansiedeln

Der Leiter der Stasiunterlagenbehörde, Roland Jahn, über die Entwicklung des „Campus der Demokratie“ in Lichtenberg.

Lichtenberg. Nur langsam erwacht das Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit aus seinem Dornröschenschlaf. Trotz der Öffnung aller Absperrungen hat sich an der Situation des Blocks zwischen Frankfurter Allee und Normannenstraße fast 30 Jahre nach dem Mauerfall nur wenig geändert. Das Gelände wirkt immer noch abgeschirmt von der Nachbarschaft. „Natürlich geht mir alles zu langsam“, gesteht Roland Jahn bei einem Treffen auf dem Areal.

Schon 2011 hat der Leiter der Stasiunterlagenbehörde sein Konzept für einen „Campus der Demokratie“ vorgelegt. Doch noch immer stehen die Bauten an der Frankfurter Allee und Ruschestraße, die zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurden, leer, andere sind in einem kritischen Zustand. „Die Sanierung durch den Bund dauert ihre Zeit“, bedauert Jahn.

Jahn: „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“

Im Rahmen des Stadtumbaus fand Ende September eine zweite Standortkonferenz mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen statt. Nun soll ein Standortmanagement die Entwicklung des „Campus der Demokratie“ voranbringen. Roland Jahn ist es wichtig, dass an diesem historischen Ort Aktivitäten stattfinden, die Freiheit und Bürgerrechte im Blick haben. Dazu gehören auch Künstler, denn: „Zur Demokratie gehört die Kunst dazu“, sagt Jahn. Und: „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“

Es sei ein sensibles Thema, die Konfliktlinien mit den zahlreichen Eigentümern würden sich jeden Tag aufs Neue verschieben. „Es ist extrem viel in Bewegung“, sagt Jahn. Möglichkeiten für Künstler gäbe es viele. Im ehemaligen Offizierscasino etwa, dort fanden bereits 2016 die Citizen Art Days statt. Mit der Standortkonferenz zeigt sich Jahn zufrieden: „Das war schon sehr produktiv.“ Auch Kunst und der Bedarf an Ateliers hätten eine große Rolle gespielt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) war auch auf dem Gelände und hat sich informiert, wo Künstler im Rahmen seines Atelierprogramms untergebracht werden könnten. „Jetzt ist die Frage, an welcher Stelle das geschieht“, sagt Jahn.

Die Infrastruktur muss stimmen

Große Hoffnungen liegen auf Haus 18. Im ehemaligen MfS-Dienstleistungs- und Versorgungstrakt sieht Jahn viel Potenzial. Über die Jahre seien Teilbereiche des leer stehenden Gebäudes bereits für eine Modemesse oder für Partys genutzt worden. „Da ist ein toller Fußboden drin, den Künstler gestaltet haben. In den Linoleumboden der Stasi haben sie Bilder und Motive geritzt, damit ist dort quasi ein Kunstwerk entstanden.“

Der Eigentümer signalisiere Offenheit und sei mit mehreren anderen Investoren im Gespräch. Jahn könnte sich auch vorstellen, dass auf dem Dach eine Strandbar entsteht, in der Kunstaktionen stattfinden und sich Menschen kreativ auslassen können.„Das Standortmanagement soll nun die Voraussetzung dafür schaffen, dass es hier koordinierter zugeht und die verschiedenen Interessen zueinandergebracht werden“, sagt Jahn. Anfang kommenden Jahres könnte da schon Klartext gesprochen werden. „Der künstlerische Geist wäre schon etwas, was diesem Gelände guttut“, findet er.

Doch: „Wenn sich Leute hier ansiedeln, muss die Infrastruktur stimmen.“ Ein wichtiger Ort für Austausch und Kommunikation sei das kleine „Café Vernunft“, das vor zwei Jahren eröffnet hat. Betreiberin Veronika Kaiser kümmert sich auch um Caterings bei Veranstaltungen. „Ich freue mich auf die Strandbar, mit dem Sonnenuntergang über Berlin. Und derweil ist das schon mal ein Anfang“, sagt Jahn und lacht.

Mehr zum Thema:

Beim Campus für Demokratie geht es nicht voran

Spurensuche in der Stasi-Opfer-Gedenkstätte

Der Stasi-Bunker und die Revolution