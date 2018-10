Elf Kiez-Karten für den Bezirk

Lichtenberg. Das Prinzip der Kinder-Kiez-Karten klingt einfach: Kinder stellen in Worten und Bildern dar, was ihnen in ihrem Kiez wichtig ist, positiv und negativ. Im Anschluss entsteht daraus eine Karte, die anderen Kindern ausgehändigt wird. So können Kinder ihren Bezirk mit dem Blick eines Kindes erkunden.

Die Karten sind ein Erfolgsmodell. Seit 2010 sind zehn Karten entstanden, die ein Beispiel für gelebte Partizipation von Kindern im familiengerechten Bezirk sind.





Am Freitag wurde in der Jugendfreizeiteinrichtung "Tube" der Sozialdiakonische Arbeit Berlin die elfte und somit aktuellste Karte "Happy Kids" an die Kinder der Selma-Lagerlöf-Schule für Sprachbehinderte übergeben. Jugendstadträtin Katrin Framke (parteilos, für Die Linke) findet es wichtig, dass die jungen Bewohner und Bewohnerinnen sich mit ihrem Kiez beschäftigen: "Sie erstellen ihre eigene Kiezkarte und können sich dadurch viel besser im Kiez orientieren. So übernehmen sie Verantwortung und identifizieren sich mit ihrem Lebensumfeld. Noch dazu helfen die Karten dabei, anderen Kindern und Erwachsenen das Wohngebiet näher zu bringen."





Das ausgefeilte Konzept wurde das 2014 mit einem Präventionspreis ausgezeichnet. 2017 konnten durch das Engagement Sozialarbeitender aus Alt-Hohenschönhausen, sowie der Spende der Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“ sogar zwei Kinder-Kiez-Karten, die die Gebiete um die Konrad-Wolf-Straße abbilden, in vier Sprachen übersetzt werden: Russisch, Englisch, Arabisch und Farsi. Erhältlich sind sie im Rathaus Lichtenberg im Büro der Stadträtin Katrin Framke.