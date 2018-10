Der Bezirk brummt: Lichtenberg wächst weiter

Eine Statistik zeigt: Der Bezirk konnte die Arbeitslosenzahlen in den letzten zehn Jahren nahezu halbieren.

Berlin. „Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1990“ freute sich Sozialstadträtin Birgit Monteiro (SPD) bei der Verleihung des Unternehmerpreises vor kurzem. Den vom Bezirksamt mit dem Wirtschaftsausschuss und dem Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg gestifteten Preis erhielt in diesem Jahr das Abacus Tierpark Hotel. Allen sechs nominierten Unternehmen gemein ist das besondere Engagement für ihre Mitarbeiter. Auch das ist ein Aspekt, der Lichtenberg das Zertifikat „familiengerechte Kommune“ tragen lässt.

Und der Bezirk brummt. Die Arbeitslosenzahlen haben sich nahezu halbiert, wie die Statistik zeigt: Waren 2007 noch 20.565 Menschen arbeitssuchend gemeldet, waren es 2017 nur noch 11.867. Die Quote beträgt damit 7,4 Prozent, der Berliner Durchschnitt liegt bei neun Prozent. Leicht angestiegen ist jedoch die Zahl der 15- bis unter 25-jährigen Arbeitslosen. So ist die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze weiterhin wichtig für wirtschaftliches Handeln in Lichtenberg.

Bezirk wächst immer weiter

Dabei wächst der Bezirk immer weiter. Die Einwohnerzahl stieg in den letzten zehn Jahren von 250.808 auf 283.334 (Stand: 30. Juni 2017). Das durchschnittliche Alter beträgt 42,7 Jahre, was auch dem Berliner Durchschnitt entspricht. Der Familien-Trend setzt sich fort: Single-Haushalte sind rückläufig. Eine deutliche Zunahme verzeichnen dagegen Haushalte mit drei Personen. Auch gibt es mehr Haushalte mit höherem Einkommen: 26,7 Prozent verfügen über ein Nettoeinkommen von 2600 Euro und mehr, 2011 waren es noch 13,3 Prozent. Demgegenüber stehen 27,5 Prozent, die weniger als 1300 Euro im Monat zur Verfügung haben (2011: 41,8 Prozent).

