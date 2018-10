Spende für die St.Antonius & St.Shenouda Kirche

Bischof Anba Damian, der höchste Würdenträger der koptischen Kirche in Deutschland, mit dem virtuellen Förderscheck über 100.000 Euro. Die Kirche am Roedeliusplatz kann damit weiter saniert werden.

Lichtenberg. Ein besonderer Gottesdienst hat am vergangenen Sonntag in der St. Antonius & St. Shenouda Kirche am Roedeliusplatz stattgefunden. Die koptische Gemeinde in Berlin, die diese Kirche seit 1998 nutzt, erhielt Besuch von Bischof Anba Damian, dem höchsten Würdenträger der koptischen Kirche in Deutschland.

Gegen den Rat seiner Gemeinde übernahm er vor 20 Jahren die vom Verfall bedrohte evangelische Glaubenskirche, um sie zum koptischen Bischofssitz auszubauen und zu einem ökumenischen Zentrum umzugestalten. Doch viele Renovierungsarbeiten sind nötig, deshalb hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nun bereits zum siebten Mal einen Zuschuss für die weitere schrittweise Sanierung gegeben. Der Fördervertrag wurde in Form eines virtuellen Schecks über diesmal 100.000 nach dem Gottesdienst mit viel Gesang und vielen Kindern an Bischof Damian übergeben.

In Deutschland gibt es zwei koptisch-orthodoxe Klöster und elf Kirchen. Mit steigender Tendenz, da mit der Flüchtlingswelle auch viele Kopten den Weg nach Europa suchen. So wächst auch die Gemeinde am Roedeliusplatz ständig.

