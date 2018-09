Neustart für Gedenkstätte: Marianne Birthler soll helfen

Berlin. Die Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen bekommt nach einer Affäre um sexuelle Belästigung für den Neubeginn externe Unterstützung. Die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, sei bereit, beim Kulturwandel in der Einrichtung zu helfen, kündigte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus an. Der Linken-Politiker ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte. Birthler habe das volle Vertrauen des Gremiums. Sie habe große Erfahrung und Autorität bei der Aufarbeitung, hieß es.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass Marianne Birthler sich so spontan bereit erklärt hat, für die Gedenkstätte Hohenschönhausen zur Verfügung zu stehen.“ Mit der früheren DDR-Bürgerrechtlerin verbinde sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dem sensiblen Feld der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ihr sei der Rat von Birthler wertvoll, so Grütters. Mit der Hilfe Birthlers werde ein überparteiliches, starkes Signal der Fürsorge für die Gedenkstätte gesetzt.

Die 70-Jährige soll die Gedenkstätte bis zur Berufung einer vorübergehenden oder endgültigen Leitung beraten. Sie werde auch Ansprechpartnerin für die Gedenkstätten-Mitarbeiter sein, wurde weiter mitgeteilt.

Die Führungsspitze in Hohenschönhausen wird ausgetauscht, nachdem Belästigungsvorwürfe sowie mangelnde Konsequenzen öffentlich geworden waren. In einem Brief hatten mehrere Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen der „Führungsetage“ der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen. Vor allem der Vize-Direktor stand im Fokus.

Der Stiftungsrat traute aber auch Direktor Hubertus Knabe nicht den notwendigen Kulturwandel zu. Nachfolger für beide Posten sollen nun mittels einer Ausschreibung gefunden werden, wie Lederer sagte.

Die Berliner Gedenkstätte ging aus dem früheren, zentralen Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit hervor. Erinnert werden soll an dem authentischen Ort an politische Willkür und Unrecht. In dem Gefängnis waren von 1951 bis 1989 mehr als 11 000 Menschen eingesperrt, darunter Oppositionelle wie Bärbel Bohley oder Jürgen Fuchs.

Birthler leitete von Oktober 2000 bis März 2011 die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen. Nach dem Mauerfall war sie Bildungsministerin in Brandenburg, trat aber 1992 wegen der Stasi-Kontakte des damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) zurück. In der DDR-Opposition engagierte sich Birthler in einem kirchlichen Arbeitskreis sowie der Initiative Frieden und Menschenrechte.

