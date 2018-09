Busfahrer zeigten bei der Europameisterschaft ihr Können

Auf dem BVG-Hof in Alt-Hohenschönhausen traten 22 Teams bei einer Europameisterschaft an.

Berlin. „Ich habe meinen Geist frei gemacht, mich auf mein Tun konzentriert und dann einfach das Gas durchgedrückt“, sagte Sigurjon Gudnason, kurz nachdem er jubelnd und unter Applaus den Bus verlassen hat. Eigentlich sei er zufrieden, so der 47 Jahre alte Isländer. „Nach meiner 40. Meisterschaft habe ich aufgehört zu zählen.“ Auch wenn er von allen Teilnehmern der ersten Bus-Europameisterschaft die weiteste Anreise hatte: Seine Heimatstadt Reykjavík in Berlin zu vertreten, war für ihn selbstverständlich Ehrensache.

Insgesamt 21 gemischte Zweier­teams aus ganz Europa traten am Sonnabend auf dem BVG-Betriebshof an der Indira-Gandhi-Straße in Alt-Hohenschönhausen gegeneinander an. Neben Reykjavík und natürlich Berlin waren deutsche Teams aus Hamburg, Leipzig und Stuttgart vertreten. Jeweils zwei Mannschaften reisten aus Polen (Lodz und Krakau), Tschechien (Prag und Brünn) und Ungarn (Budapest und Miskolc) an. Die übrigen kamen aus Birmingham, Paris, Madrid, Graz, Mailand, Moskau, Göteborg, Rotterdam, Zürich und dem rumänischen Oradea.

BVG-Team legte früh vor,musste Führung aber abgeben

Den Anfang machte um elf Uhr Lokalmatador Ronny Hölzel vom BVG-Betriebshof Britz. Er ist sonst am liebsten mit dem Bus X11 zwischen Krumme Lanke und Schöneweide unterwegs. „Der Druck ist sehr groß, weil ich ja vorlegen muss“, so der 29 Jahre alte gebürtige Brandenburger, bevor er auf dem Fahrersitz Platz nahm. Am Steuer dann ließ er sich seine Aufregung aber nicht anmerken.

Der Bus muss durch einen Parcours gesteuert werden

Foto: BVG/Oliver Lang

Unter den strengen Augen der Schiedsrichter vom Tüv wurden Geschicklichkeit, Übersicht und das fahrerische Können geprüft. Vertreter von zwei Teams traten gegeneinander an – jeweils ein Fahrer und eine Fahrerin. Als Erstes ging es mit dem Doppeldecker durch eine enge Spur mit Knick. Die Hütchen links und rechts durften nicht gestreift, geschweige denn umgeworfen werden. Danach konnten die Fahrer entscheiden, wie weit die beiden Fässer, zwischen denen sie hindurchfahren würden, auseinanderstehen sollten. Je mehr die Busbreite von 2,55 Metern überschritten wurde, desto weniger Punkte gab es. Nach dem Umstieg in den Elektrobus galt es, diesen in einem Feld von 15 mal 15 Metern zu wenden. „Unter vier Wendepunkten schaffst du das nicht“, so Hölzel.

Anschließend ging es mit dem Elektrobus weiter im Slalom, bevor scharf im 90-Grad-Winkel abgebogen werden musste. Schließlich war der perfekte, beinahe zentimetergenaue Stopp an einer Haltestelle gefragt. Dann galt es, mit verdecktem Tacho so exakt wie möglich und nur nach Gefühl mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde zu fahren. Als Letztes stand eine Rückwärtsfahrt an, in der auch wieder leicht abgebogen werden musste. Auch die Zeit ging in die Gesamtwertung ein.

Souverän meisterte Hölzel die acht Disziplinen und brachte das BVG-Team in Führung. Zur Halbzeit mussten sich die Berliner aber dem Team aus Moskau geschlagen geben. Daran konnte in der zweiten Runde auch Hölzels Kollegin Kathrin Wonneberger nichts ändern. Der Gesamtsieg nach Punkten ging an die Fahrer aus Stuttgart. Das BVG-Team landete auf dem fünften Platz.

EM Teil des Tages der offenen Tür auf dem Betriebshof

Die größte Herausforderung für die meisten Fahrer war dabei die Fahrt im Doppeldecker. „Vor allem weil sie drei Achsen haben, ist das für mich etwas schwierig“, sagt Bidja Sall vom Pariser Busunternehmen RATP. Einzig Louise Morgan und Liam Bishop aus Birmingham sahen hier auch einen Vorteil für sich. Aber auch wenn Doppeldecker zu ihrem Arbeitsalltag gehören, „fahren hier alle auf der falschen Seite“, lachten die Engländer. „Die Doppeldecker gehören einfach zu Berlin, und wir haben 400 in unserer Flotte“, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Die gesamte Bus-EM sei ein Dankeschön auch an die anderen Fahrer in Europa. Sie hoffe auf weitere Veranstaltungen.

Die Bus-EM war Teil des Tages der offenen Tür auf dem Betriebshof. Neben den Wettbewerben konnten die Werkstätten besichtigt und eine Fahrt durch die Waschanlage unternommen werden. Auch hinter das Lenkrad konnte man sich setzen.

Zwei Gäste, Felix und Philipp aus Pankow, fällten einen Berufswunsch. „Busfahrer“ so die beiden Zehnjährigen. „Busse sind cool, und es sieht aus, als ob es Spaß macht“, sagte Felix. Ihre Vorstellungen waren sogar ziemlich konkret. „Ich will durch Pankow fahren, mit dem 100er-Bus und dem M29 vom Roseneck nach Neukölln“, sagte Philipp. Und irgendwann mache er bestimmt auch bei der Bus-EM mit.