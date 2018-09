Busfahrer-EM: BVG sucht die Besten ihrer Zunft

Ronny Hölzl und Kathrin Wonneberger treten am Sonnabend für die BVG bei der Europameisterschaft der Busfahrer auf dem BVG-Betriebshof in Hohenschönhausen an.

Was für Fußballer und andere Wettkämpfer selbstverständlich ist, gibt es jetzt auch für die Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): eine Europameisterschaft. Inspiriert von der Tram-EM, die vor zwei Jahren ebenfalls von der BVG ausgetragen wurde und viel positive Rückmeldung bekam, findet am heutigen Sonnabend die Premiere der „Bus Driver Championship“ in Berlin statt (siehe Infokasten).

Das Interesse ist groß. 21 Teams mit je zwei Fahrern aus 15 europäischen Städten nehmen teil, darunter auch die Busbetriebe weit entfernter Städte wie Reykjavik oder Moskau. Auch wenn die Austragung sicherlich für das ein oder andere Schmunzeln sorgen wird, geht es vor allem um eines: Die Würdigung der Busfahrer, die dafür sorgen, dass ihre Passagiere in den Großstädten sicher von A nach B kommen.

Die Initiative der BVG bewegt sich dabei zwischen Ernsthaftigkeit und Marketing auf der einen und Fahrspaß sowie Kulturaustausch auf der anderen Seite. In drei Fahrzeugen müssen sich die Teilnehmer behaupten: vom klassischen Eindecker über den innovativen E-Bus bis hin zu einem Doppeldecker. Vor allem letzteres Fahrzeug dürfte dem ein oder anderen Team Spaß bereiten und zugleich eine nicht zu unterschätzende Herausforderung bieten. Schließlich gebe es ja nicht überall solche wuchtigen Gefährte, sagt BVG-Sprecher Markus Falkner.

Die BVG schickt ihre Besten aus Wilmersdorf und Neukölln

Für Berlin treten zwei erfahrene und vor allem ruhige Fahrer an, die auch in hektischen Verkehrslagen den Überblick behalten. Kathrin Wonneberger und Ronny Hölzel sind Profis im Straßenverkehr und qualifizierten sich im Vorentscheid für ihre Betriebshöfe Cicerostraße (Wilmersdorf) und Britz (Neukölln). Anfangs war Kathrin Wonneberger wenig überzeugt davon, an der Bus-EM teilzunehmen. Dank der Überredungskünste ihres Chefs nahm sie trotzdem am Vorentscheid teil, und ihre Begeisterung für das Konzept stieg: „Als ich gewonnen habe, hat mich wirklich der Ehrgeiz gepackt.“

Der Parcours muss gemeistert werden

Foto: BVG / Oliver Lang

Die 52-Jährige begeistert sich auch nach zehn Jahren immer noch für ihren Beruf. Schon als Kind wollte sie eine „so große Kiste durch den Großstadtdschungel manövrieren“. Die Spreewälderin entdeckt während ihrer Dienstfahrten auf rund 150 BVG-Linien immer wieder neue Ecken in Berlin. „Ich liebe die Abwechslung und ich liebe es, die Stadt zu erkunden“, sagt sie.

Auch bei Mitstreiter Ronny Hölzel spielt die Abwechslung eine große Rolle: „Durch meinen Job bin ich täglich in verschiedenen Teilen Berlins unterwegs. Dadurch sehe ich sehr viel und nehme meine Umwelt anders wahr.“ Der 29-Jährige freut sich vor allem darauf, Kollegen aus anderen Ländern kennenzulernen und sich mit ihnen austauschen zu können.

In seinem Alltag klappe der Austausch mit Kollegen aus der BVG auch in schwierigen Lagen bestens. Im oft hektischen Straßenverkehr setze er bewusst auf Zusammenarbeit. So bringt ihn auch ein entgegenkommender Kollege in einer engen Kurve nicht aus der Fassung. Der gebürtige Brandenburger weiß, dass es auf Miteinander im Straßenverkehr ankommt und nicht darauf, das eigene Fahrrecht konsequent durchzusetzen. Deshalb vertraue er auf Teamgeist und meistere die Situation ganz einfach durch Verständigung mit dem anderen Busfahrer.

Trotz ihres Könnens ist Nervosität bei den BVG-Fahrern programmiert, schließlich waren die einzelnen EM-Disziplinen bis Freitag nicht bekannt. Inzwischen sind sie es: So müssen die Fahrer zum Beispiel Durchfahrtsbreiten einschätzen, auf engem Raum wenden, eine Slalomfahrt absolvieren oder einen perfekten Stopp an einer Haltestelle hinlegen.

Viele Anforderungen sollten den Busfahrern bekannt vorkommen. Denn ganz gleich ob in Paris, Mailand oder Madrid: Die meisten Angereisten als auch das Team aus Berlin sammeln täglich im Berufsalltag Erfahrungen. Torsten Mareck, Bereichsleiter Omnibus bei der BVG, fasst die Anforderungen des Wettbewerbs zusammen: „Es geht um Geschicklichkeit, Übersicht und die verschiedenen Facetten fahrerischen Könnens.“ Und daneben müssen die Teams natürlich auch die Zeit im Auge behalten. Doch, ob Kathrin Wonneberger und Ronny Hölzel heute gewinnen oder nicht, ist seiner Meinung nach zweitrangig. Vor allem eins wünscht Torsten Mareck den beiden: „Viel Spaß!“