Belästigungen: Das sagt Hubertus Knabe zu den Vorwürfen

Berlin. Der Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat betroffen auf Berichte reagiert, dass es in der Einrichtung zu sexuellen Belästigungen gekommen sei. Das teilte die Pressestelle der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit.

„Ich bin entsetzt, wenn ich höre, dass sich Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte bedrängt gefühlt haben. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein absolutes No-Go. Die Vorwürfe müssen ohne Ansehen der Person geprüft und, wenn sie sich bestätigen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet werden“, sagte Knabe. Der Stiftungsrat der Gedenkstätte werde sich deshalb am 25. September 2018 in einer Sondersitzung mit den Vorwürfen befassen und diese bewerten. Er werde auch darüber entscheiden, welche Konsequenzen daraus gezogen würden.

Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen

Eine lückenlose Aufklärung der drastischen Schilderungen und schweren Vorwürfe fordert auch die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. „Die Gedenkstätten-Führung muss sich schon heute vorhalten lassen, viel zu lange geschwiegen zu haben“, sagen Daniel Wesener und Sabine Bangert. Hier dürfe nicht länger relativiert und beschönigt werden: „Sollte sich der Vorwurf des strukturellen Sexismus weiter erhärten, sind weitreichende personelle Konsequenzen unausweichlich.“

Knabe: Notwendige Konsequenzen ziehen

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat am Donnerstag berichtet, mehrere Mitarbeiterinnen hätten sich über Belästigungen durch einen Kollegen beklagt. Dessen Anwalt hat nach Angaben des RBB Fehlverhalten und Mangel an Sensibilität eingeräumt, aber betont, das abgestellt zu haben, nachdem er vor gut zwei Jahren vom Direktor der Gedenkstätte darauf angesprochen worden sei. Dem Sender liegen jedoch Berichte vor, die sich auch auf die Zeit nach 2016 beziehen.

Knabe betonte in seiner Stellungnahme, die Gedenkstätte hätte erst am Montag durch eine Anfrage des Senders erfahren, worüber sich die Mitarbeiterinnen konkret beschwert hätten. „Ich bedaure sehr, dass sich die Mitarbeiterinnen weder an den Personalrat noch an die Leitung der Gedenkstätte gewandt haben.“

Knabe versicherte, die Gedenkstätte werde dafür Sorge tragen, dass aus den Vorwürfen alle notwendigen Konsequenzen gezogen würden. Bereits im April 2018 habe er Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, als er von den anonymen Beschwerden gehört hätte. Das Ermittlungsverfahren sei im August eingestellt worden, da laut Staatsanwaltschaft der für eine Anklageerhebung erforderliche hinreichende Tatverdacht nicht gegeben sei. Neben strafrechtlichen und personalrechtlichen Fragen ginge es aber auch um Vorbeugung und Aufklärung. Aus diesem Grunde habe er mit dem Personalrat eine Dienstvereinbarung zum Beschäftigtenschutz und respektvollen Umgang am Arbeitsplatz abgeschlossen und eine Anti-Diskriminierungsbeauftragte ernannt.

