Neues Dolgenseecenter für Friedrichsfelde

Berlin. Friedrichsfelde bekommt ein neues Dolgenseecenter. An der Dolgensee-, Ecke Mellenseestraße trafen sich am Montag Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke), Bezirksbürgermeister Michael Grunst (die Linke), Investor Klaus Off sowie Snezana Michaelis und Markus Terboven, Vorstandsmitglieder der Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, zur feierlichen Grundsteinlegung. Wo einst der 70er-Jahre-Komplex aus Kaufhalle, Clubgaststätte und Dienstleistungswürfel vor sich hin rottete, werden nun bis Ende 2020 zwei Zehngeschosser mit 678 barrierefreien Wohnungen gebaut. Hauptsächlich werden es Ein- und Zweizimmerwohnungen sein, dazu kommen 144 Familienwohnungen mit vier Zimmern. 50 Prozent des Wohnraums sind gefördert, die Mieten beginnen bei 6,50 Euro pro Quadratmeter. Zudem wird es 6000 Quadratmeter Gewerbefläche geben.

Eine Besonderheit des Bauprojektes ist der Einsatz modularer Bauteile, unter anderem von "Nasszellen", denn laut Markus Terboven sei es die große Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum in kürzester Zeit zu schaffen. Seine Kollegin Snezana Michaelis ergänzt: "Alle Badezimmer werden komplett vorproduziert geliefert und müssen vor Ort nur noch eingebaut und angeschlossen werden. Vorproduktion bietet die Möglichkeit hoher Qualität und kann - gut geplant - Zeit sparen." Gebaut wird in drei Abschnitten, Ende nächsten Jahres soll der erste Abschnitt mit rund 180 Wohnungen übergeben werden, so Investor Klaus Off.

Senatorin Katrin Lompscher freut sich, dass nach langer Pause wieder Leben an dem Standort einkehrt: "Ich glaube, das Projekt wird für Friedrichsfelde ein neuer Anker sein." Es sei nicht einfach nur ein ein neues Wohngebiet, sondern ein integriertes Quartier, und "zum Schluss werden alle zufrieden sein".

Zuvor hatte sich eine Bürgerinitiative gegen die Nachverdichtung gebildet. Die Anwohner fürchten zu wenig Licht, zu wenig Grün, zu viel Verkehr. Darüber wurde vorab am Runden Tisch diskutiert. Klaus Off dazu: "Die Ängste, die der ein oder andere vor Ort hat, wenn 1500 Leute hier neu herziehen, haben wir immer ernst genommen und auch verstanden." Doch mit dem Projekt würden 20 Jahre Stillstand beendet, im neuen Objekt würde es eine Kita, Arztpraxen, Apotheke, Friseur und einen großen Supermarkt sowie innere Gärten geben. Herzstück des Areals wird ein großer, begrünter Boulevard sein.

Auch Michael Grunst findet die Nachverdichtung an diesem Ort sinnvoll: "Hier hat man ein Maß gefunden, das in Ordnung ist. Die Menschen sollten sich weiterhin wohlfühlen im Bezirk, nicht nur die neu Hinzukommenen, sondern auch die, die hier schon seit Jahrzehnten leben." Durch die Bürgerteiligung konnte man zu vernünftigen Ergebnissen kommen, die möglicherweise nicht allen gefallen. "Aber zumindest haben wir nicht nur drüber geredet, sondern auch alle Vor- und Nachteile abgewogen."