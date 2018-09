Großbrand fahrlässig verursacht? Mann weist Vorwürfe zurück

Video: Lagerhalle in Lichtenberg steht in Flammen Das Dong Xuan Center, Berlins größter Asia-Markt, im Ostteil der Stadt gelegen, stand am Mittwoch in Flammen. In einer Lagerhalle war ein Feuerausgebrochen und die Rauchwolke konnte bis weit über die deutsche Hauptstadt gesehen werden. Trotz eines Großeinsatzes der Rettungskräfte konnten die Flammen nicht sofort gelöscht werden. Auch zwei Stunden nach Ausbruch des Feuers war der Brand noch im Gange. Bernd Bruckmoser, Sprecher der Feuerwehr zu den Problemen bei der Brandbekämpfung: "Die Halle ist in Leichtbauweise errichtet. Durch die große Hitze hat es gleich zu Anfang Teileinstürze gegeben. Der Giebelwand. Worauf wir uns entschlossen haben, keine Trupps reinzuschicken in die Halle, sondern nur von außen anzugreifen, weil die Gefahr für unsere Kräfte einfach zu groß ist. Wir fahren also einen reinen Außenangriff, der mittlerweile auch gut läuft, nachdem wir anfänglich sehr große Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung hatten, weil hier auf dem Gelände mehrere Hydranten nicht funktioniert haben." In der etwa 7000 Quadratmeter großen Halle waren unter anderem Stoffe zur Herstellung von Nagellacken gelagert. Und dadurch war zu Beginn des Brands eine sehr große Hitzeentwicklung. Meldungen über Verletzte gab es bisher keine. Die genaue Brandursache ist noch unklar.