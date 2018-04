Mann hetzt Kampfhund auf Türken - Polizei bittet um Hinweise

Die Männer riefen in Rummelsburg erst "Ausländer raus!", dann wurden sie gewalttätig und hetzten ihren Hund.

Nach einem rassistischen Übergriff am Freitag in Rummelsburg sucht die Polizei Zeugen. Zwei bislang unbekannte Männer hatten eine Deutschtürkin (56) und ihren türkischen Begleiter (36) erst beleidigt, "Ausländer raus!" gerufen, sie körperlich angegriffen und dann ihren Pitbull auf den Begleiter der Frau gehetzt. Die 56-Jährige und der 36-Jährige wurden beide leicht verletzt. Der Angriff ereignete sich gegen 22 Uhr vor einem Café an der Margaretenstraße im Weitlingkiez.

Als Passanten zur Hilfe kamen, liefen die Männer mit dem Hund in Richtung der Wönnichstraße davon.

Nun sucht der Polizeiliche Staatsschutz nach Zeugen. Die zwei Tatverdächtigen und der Hund werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger mit Hund:

Deutscher

etwa 30 Jahre alt

170 bis 180 cm groß, kompakte Statur

kurze, blonde Haare, trug einen Drei-Tage-Bart

rundliches Gesicht

hatte ein rotes bzw. helles T-Shirt eventuell mit Aufdruck sowie eine knielange, dunkle Hose an

Zweiter Tatverdächtiger:

Deutscher

etwa 30 Jahre alt

170 bis 180 cm groß, schlanke, sportliche Statur

kurze, braune Haare

war bekleidet mit einem weißen oder gelben T-Shirt mit Logo-Aufdruck

Hund:

Pitbull mit braunem Fell

40 bis 50 cm groß, hatte einen sehr breiten Rücken

wurde geführt an fester Stoffleine (keine Flexi-Leine o.ä.)

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen, zum Hund oder zum Tathergang machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt in 12101 Berlin-Tempelhof, Bayernring 44, zu den Bürodienstzeiten unter den Telefonnummer (030) 4664–953400 sowie (030) 4664-953410 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-950130, per E-Mail unter lka534@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM/seg )