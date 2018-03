Mädchen bei Unfall in Rummelsburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort erfasste ein Opel-Fahrer das Mädchen auf der Marksburgstraße. Der Unfalldienst der Polizei hat diese weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Alter des Unfallopfers lagen zunächst nicht vor.

Von Auto erfasst Mädchen bei Unfall in Rummelsburg schwer verletzt

Berlin. Zwei Kinder sind bei Unfällen auf Berlins Straßen schwer verletzt worden. Eine 13-Jährige wurde am Dienstagabend in Rummelsburg von einem Auto erfasst, auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Ersten Polizeiermittlungen zufolge hatte das Mädchen nicht auf den Verkehr geachtet. Rettungskräfte brachten die zunächst Bewusstlose mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf ins Krankenhaus.

Wenige Stunden zuvor war ein zehn Jahre altes Kind in Marzahn ebenfalls von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Es war auch unachtsam auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Mehr zum Thema:

So sollen die Kreuzungen in Berlin sicher werden

Zu viele Unfälle: Berlin sagt Rasern den Kampf an

Tiefstand bei Verkehrstoten: Verkehr soll sicherer werden