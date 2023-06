Saisonabschluss der Philharmoniker: Weber, Wagner, Wald

Die Berliner Philharmoniker unter Andris Nelsons liefern in der Waldbühne ein Saisonfinale mit ausschließlich deutschem Repertoire.

Berlin. Lange schien ein lauer, sonnenbeschienener Klassikabend für die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne sicher – zwei Regentage vorher dann aber gar nicht mehr. Und am Ende hat das Berliner Spitzenorchester vor rund zwanzigtausend Fans doch in den lauen Sommerabend wie gewohnt hineingespielt.

Man könnte nun Interpretationen darüber liefern, weshalb dieses Programm zwar aus bekannten Stücken besteht, aber so süffig wie in vorangegangenen Jahren dann doch nicht ist: Der bekannte Dirigent Andris Nelsons leitet ein Open-Air-Konzert mit ausschließlich deutschem Repertoire, wo auch die Waldbühnen-Besuchenden, die musikalische Gefälligkeiten gewöhnt sind, etwas genauer hinhören müssen.

20.000 Klassik-Enthusiasten lauschten in der Waldbühne den Berliner Philharmonikern.

Foto: Maurizio Gambarini

Die „Freischütz“-Ouvertüre von Carl Maria von Weber, diese Ode an den deutschen Wald und hierzulande über Jahrhunderte ein romantisches Lieblingsstück, macht sich vor der Kulisse des sich verdunkelnden Spandauer Forsts natürlich besonders gut. Aber gerade hier gehen die Philharmoniker unter Nelsons auf Nummer sicher – der Lette dirigiert sehr unmittelbar, kapellmeisterlich, beschwört keine dunklen Zauber heraus, die gerade dieses Orchester mit diesem Stück gut musikalisch imaginieren könnte.

Auch die Arie des Max aus der gleichen Oper ist zunächst teilweise eine Enttäuschung. Der Tenor Klaus Florian Vogt gibt ungeachtet seiner jahrzehntelangen Weltbekanntheit an diesem Abend bei den Philharmonikern sein Debüt – und gerade die heldisch ringenden Töne des verzweifelten Jägersburschen sind nicht ganz seine Sache.

Zweifellos ist er auch primär für den Abschied aus Wagners „Lohengrin“, seine absolute Paradepartie, eingekauft worden – die Klaus Florian Vogt mit dem elegant zauberischen ätherischen Stimmklang auch wunderbar gelingt. Nach der Pause liefern sich die lautstark zu Bett gehenden Vögel hinter der Waldbühnen-Arena mit den Streichen des Till Eulenspiegel in Richard Strauss‘ gleichnamiger Sinfonischer Dichtung einen eindrucksvollen Wettstreit. Vor allem die neue Erste Geigerin Vineta Sareika-Völkner besticht gleichermaßen durch Führungsstärke wie durch ein intensives Geigensolo.

Am Ende wird es doch ein Saisonabschluss der Berliner Philharmoniker, der musikalisch wie atmosphärisch kaum etwas schuldig bleibt.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.