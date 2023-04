Steve Hackett lässt Genesis wieder aufleben

Der Gitarrist, der in den 1970er-Jahren zur Formation gehörte, spielt mit Band das legendäre Album "Foxtrot" in der Verti Music Hall.

Berlin. Die rotierenden Scheinwerfer künden Großes an. Und schon setzen die vorwärts treibenden Beats von "Ace Of Wands" zu den genialen Licks vom Ausnahmegitarristen Steve Hackett ein. Der Auftakt zu atemberaubenden rund 60 Minuten mit allen acht Tracks des Genesis-Albums "Foxtrot". Eine Sternstunde des Progressive Rock.

Genesis gab im März 2022 als erste Band nach der Pandemie zwei Indoor-Konzerte in der benachbarten Mercedes-Benz Arena. Es waren die allerletzten Auftritte der Superstars in Berlin. Nun spielt Steve Hackett, der 1971 für sechs Jahre zur Supergroup stieß, mit seiner Band in der Verti Music Hall. Auf der aktuellen „Foxtrot at Fifty Tour“ performt er den Longplayer, der letztes Jahr 50. Geburtstag feierte.

Aufgenommen und veröffentlicht wurde "Foxtrot" 1972. Mit Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford und Steve Hackett war Genesis seinerzeit das magische Quintett, das Rockgeschichte schrieb. Ein Monument des Progrocks. Dann stieg erst Peter Gabriel 1975 aus, Steve Hackett folgte 1977.

Der 73-Jährige geht äußerst konzentriert ans Werk und ist auf sein Instrument fokussiert. Erst einmal gibt es ein rund 50-minütiges Set mit einer Auswahl seiner eigenen Stücke. Darunter „The Devil's Cathedral“ von Hacketts 2021er Album „Surrender of Silence“, das mit einem satten, rockigen Sound und jeder Menge Energie überzeugt. Dazu kommen ein paar Klassiker. Darunter das magische „Everyday“ und das Instrumental „Shadow of the Hierophant“, dessen kraftvolles Ende durch den Tontechniker verstärkt wird, der richtig aufdreht.

Begleitet wird Hackett an diesem Abend von einer dreiköpfigen Band plus Sänger Nad Sylvan. Der Platz neben den Keyboards bleibt allerdings leer, weil Multi-Instrumentalist Rob Townsend am Tag zuvor einen Unfall hatte und fehlt. Mit ihm auch die Flöten- und Saxophon-Parts. Steve Hackett hofft dennoch, dass alle das Konzert genießen. Was definitiv gelingt. Das Auditorium lauscht mindestens so hochkonzentriert wie die Musiker spielen.

"Foxtrot" klingt übrigens bei Hackett und seinen Mitstreitern immer noch so frisch wie eh und je. Steve Hacketts Gitarrenspiel changiert dabei zwischen verschiedensten Verzerrungsgraden, während er die Saiten bis zum Steg hoch mit den Pickings bearbeitet. Und ein sensationelles Klangspektrum erzeugt. Dazu gibt es hübsch retro eine knallbunte Lightshow wie weiland in den Siebzigern. Der krönende Abschluss vor den Zugaben gebührt dem epischen „Supper‘s Ready“. Der längste und sicherlich einer der komplexesten Tunes von Genesis. Ein Festival der Virtuosität.

