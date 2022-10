Silbermond geben umjubeltes Geburtstagskonzert

Euphorisiertes Gejubel, rockig-ruhige Popsongs und eine ausgelassene Geburtstags-Konzert-Stimmung schlugen einem an diesem Montagabend in der Columbiahalle sofort entgegen. Und das hatte gute Gründe: Die deutsche Pop-Rock-Band „Silbermond“ konnte anlässlich des Geburtstags von Frontsängerin Stefanie Kloß am selben Tag endlich ihr exklusives Geburtstagskonzert in Berlin nachholen, das coronabedingt zwei Jahre verschoben werden musste.

Mit fliegenden Luftballons und einem lauten „Happy Birthday“ wurde der Abend dann auch angemessen eingeläutet und in den ersten Song „AUF AUF“, den die beliebte Band erst im Juli dieses Jahres rausbrachte, stimmten die Fans sofort lauthals mit ein.

Ohne jegliche Pause ging es mit blinkenden Lichtern und rockigem Bass zu Songs wie „Wissen was wird“ und „Lass mal“ weiter, was das Publikum mit begeistertem Applaus quittierte.

Währenddessen wirbelte die Frontsängerin über die Bühne, richtete ihr Mikrofon zwischenzeitlich in Richtung Publikum und animiert ihre Fans. Dass das längst nicht mehr nötig gewesen wäre, zeigte sich kurz darauf, als das Publikum zu „Meer sein“ begeistert mitsang- und ausgelassen tanzte.

Für ähnlich viel Begeisterung sorgten jedoch auch ruhigere Balladen und auch bei dem erfolgreichen Hit „Irgendwas bleibt“ war das natürlich nicht anders: Die Fans hoben ihre Handytaschenlampen in die Höhe und der Applaus wollte nach dem Lied gar nicht mehr enden. „Das ist die beste und schönste Geburtstagsparty, die ich je hatte“ verkündete Kloß daraufhin gerührt. „Ich danke euch von Herzen, dass ihr so lange gewartet und ihr heute den Weg hierher gemacht habt“, fuhr sie fort. Passenderweise war der nächste Song dann auch „Schritte“ aus dem gleichnamigen Album von 2019. Die kraftvollen Lyrics, begleitet von dem rockigen Bass, erfüllten die ausverkaufte Columbiahalle und fanden einmal mehr Anklang bei den rund 3.500 Fans.

Durch den Wechsel von melancholischeren Balladen wie „B96“ und dem rockigen „Verschwende deine Zeit“ aus dem Debütalbum der Band von 2004 bereitete die Band ihrem Publikum im Laufe des Abends noch zahlreiche, weitere Gänsehaut-Momente. Kloß‘s „Wir feiern heute einfach dreifach so doll“ nahmen die Fans wohl wörtlich und ließen das Geburtstags-Konzert mit den Zugaben „Leichtes Gepäck“, „AUF AUF“ und jeder Menge Endorphine ausklingen.

