Flüchtlingsheim und Sozialcampus auf Charité-Gelände geplant

Berlin. Amei von Hülsen-Poensgen strahlt vor Freude, wenn über den Bebauungsplan für das einstige Klinikgelände der Charité an der Eschenallee spricht. „Der Plan sichert die Zukunft unseres Projekts für die nächsten Jahrzehnte“, sagt sie. Hülsen-Poensgens Projekt ist die Ulme 35 im Westend, ein Kunst- und Kulturzentrum für Flüchtlinge und Anwohner, in dem sie arbeitet. Auch für die Umgebung der Ulme 35 bedeutet der Bebauungsplan viele Entwicklungen: In die ehemaligen Klinikgebäude sollen etwa eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, eine Kita sowie Ateliers einziehen.

Allerdings müssen die zum Teil seit Jahren leerstehenden Häuser zunächst saniert werden. Der Bebauungsplan legt fest, dass die insgesamt acht Gebäude auf dem Klinikgelände künftig ausschließlich für soziale Zwecke genutzt werden können. Einige soziale Einrichtungen gibt es dort bereits – neben der Ulme 35 auch zwei Kitas und ein Wohnheim für Flüchtlinge im einstigen Hauptgebäude der Klinik.

Bis zu 100 Flüchtlinge in neuer Erstaufnahmestelle

Die Eingangshalle der Erstaufnahmestelle zieren Marmorwände.

Foto: Lea Verstl

Nun soll hinter dem Wohnheim, an der Akazienallee, die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge einziehen. Saniert ist das Gebäude schon. Insgesamt 100 Bewohner sollen dort laut Bezirksamt Platz finden. Wann genau sie einziehen können, ist noch unklar. Das Gebäude, dessen Außenfassade einer Villa ähnelt, sieht nach der Renovierung herrschaftlich aus. Die Eingangshalle zieren Marmorwände. Aufgrund des imposanten Anblicks vermuteten manche Anwohner, dass dort ein Luxushotel entstehen soll, sagt Hülsen-Poensgen. Dies sei ein Trugschluss: „Die Flüchtlinge werden darin sehr einfach leben. Es gibt zum Beispiel nur Gemeinschaftsbäder.“

Die Flüchtlinge aus der Erstaufnahmestelle, die in Deutschland bleiben dürfen, können dann einen langfristigen Platz im Wohnheim gegenüber finden. Auch dieses Wohnheim soll saniert und seine Kapazitäten ausgebaut werden. Laut Bezirksamt können bislang 100 Flüchtlinge dort wohnen. Nach der Sanierung sollen bis zu 400 Bewohner in dem Heim leben können.

Wohnungen für Studenten, Azubis, Senioren und Obdachlose

Das Wohnheim für Flüchtlinge muss noch saniert werden.

Foto: Lea Verstl

Hülsen-Pösgen sieht diese Erweiterung kritisch. Sie fürchte, dass eine Art „Ghetto“ mit Hunderten Geflüchteten im Westend entstehen könnte, sagt sie. Diese Situation sei nicht zuletzt für die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte von Nachteil. „Die Ulme 35 hat deshalb auch den Vorschlag eingebracht, dass die Geflüchteten in Zukunft gemeinsam mit Studenten im Wohnheim leben könnten“, sagt sie. In der Tat plant das Bezirksamt, auf dem zwei Hektar großen Areal irgendwann eine Mischung sozialer Wohnformen anzubieten: Auch Studenten, Azubis, Senioren und Obdachlose sollen dort eine Unterkunft finden. Allerdings könne dies erst geschehen, wenn die Plätze nicht mehr ausschließlich für Flüchtlinge gebraucht werden, so das Amt.

Langfristig möchte das Integrationsbüro des Bezirks in Rücksprache mit Anliegern und dem Verein „More than Shelters“ einen Sozialcampus entwickeln, von dem die ganze Nachbarschaft profitieren kann. In die Beratungen ist auch die Ulme 35 einbezogen. Finanziert werden diese andauernden Beratungen von der Robert-Bosch-Stiftung.

Deutsch-spanische Kita soll erweitert werden

In den aktuellen Planungen ist neben einer räumlichen Erweiterung der deutsch-spanischen Kita an der Akazienallee auch die Einrichtung von Ateliers in der alten Direktorenvilla auf dem Klinikgelände vorgesehen. Weitere Sozial- und Kulturprogramme sollen in die einstige Gärtnervilla einziehen. Wann genau die Sanierung der einzelnen Gebäude beginnt, steht laut Bezirksamt noch nicht fest.

Der Bebauungsplan sei jedoch ein wichtiger Schritt hin zur Realisierung eines Sozialcampus, betont Hülsen-Poensgen. „Und das Wichtigste ist, dass das Gelände jetzt dem Wohl der Gesellschaft dient und nicht etwa an private Investoren verkauft wurde“, fügt sie hinzu.