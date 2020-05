Schon in der ersten Stunde nach der Wiedereröffnung kamen 50 Besuche in die Ausstellung. Geöffnet ist von Donnerstag bis Sonntag.

Wiedereroffnung C/O Berlin: Viele Gäste kommen gleich am ersten Tag

Berlin. Bereits am Mittag sind alle Tische vor der Galerie C/O Berlin an der Hardenbergstraße besetzt. Besucher trinken einen Kaffee in der Sonne und warten auf Freunde, um gemeinsam in das Ausstellungshaus für Fotografie zu gehen. Es ist der erste Tag der Wiedereröffnung – noch mit zahlreichen Hygiene-Maßnahmen, aber schon vielen Besuchern.

„Nach einer Stunde waren schon mehr als 50 Gäste in der Ausstellung“, sagt Stephan Erfurt, Vorstand der C/O. Er habe diesem Tag entgegengefiebert, denn das traurigste sei das leere Haus gewesen. „Ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist“, sagt Erfurt.

Das sehen Pauline, Valentina und Shirin genauso. Kurz nach elf Uhr stehen die drei schon vor der Ausstellung. „Wir haben das C/O so vermisst und waren supergespannt auf die Ausstellungen“, sagt Shirin. Anderthalb Stunden später verlassen sie begeistert das Haus. „Es hat sich total gelohnt“, sagen die drei jungen Frauen.

In der Ausstellung sind derzeit die Arbeiten von Linda McCartney, Sophie Thun und Francesca Woodman zu sehen. „Es war nicht unser Ziel, die Fotos von drei Frauen zu zeigen, aber es hat sich gut gefügt“, sagt Mitarbeiterin Anna Falck-Ytter. Die Künstlerinnen würden ihre eigene Person vor der Kamera zeigen und einen Blick auf den weiblichen Körper erlauben. Die Laufzeit der aktuellen Ausstellungen wurden bis zum 5. September verlängert.

Etwa 45 Besucher können pro Stunde in die Ausstellung. Es gibt Zeitfenster-Tickets, die alle 15 Minuten getaktet sind, um Warteschlangen zu vermeiden. Empfohlen wird, die Tickets vorher online zu kaufen, die Kassen sind aber auch geöffnet. Eine Schutzmaske ist Pflicht. Das Ausstellungshaus und der C/O Berlin Bookshop sind zunächst von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr wieder geöffnet. Zeitgleich bietet das Café einen To-go-Service.

( kla )

