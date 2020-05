150.000 Euro Zuschuss für Sanierung der Lietzensee-Kaskade

Berlin. Wo Wasser sprudeln sollte, herrscht seit vielen Jahren Trockenheit. Die kleine Kaskade am Lietzensee muss saniert werden, um ihr Wasserspiel wieder in Gang zu setzen. Nachdem lange Zeit um die Finanzierung gerungen wurde, gibt es nun einen Lichtblick. Monika Grütters (CDU), Bundesstaatsministerin und Beauftragte für Kultur und Medien, sicherte dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 150.000 Euro aus einem Förderprogramm für die Sanierung zu. Allerdings konnte die Summe noch nicht ausgezahlt werden

„Seit Monaten warten wir auf die Gelder. Das Problem ist, dass wir sie erst bekommen können, wenn eine Stellungnahme des Landesdenkmalamts vorliegt“, sagt Hans-Joachim Fenske, Schatzmeister der CDU-Fraktion im Bezirk. Eine entsprechende Stellungnahme liege jedoch noch nicht vor. Sie ist nötig, weil der Lietzensee-Park als gartenkulturelles Erbe unter Denkmalschutz steht. Angelegt wurde er zwischen 1919 und 1921 vom Charlottenburger Gartendirektor Erwin Barth.

Sanierung des Lietzensees kostet eine Millionen Euro

Die Reparatur der Kaskade sei Teil der Wassersanierung des Lietzensees, wie Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) im Umweltausschuss am Dienstag erklärte. Denn eigentlich sollte die mehrstufige Brunnenanlage dem See frisches Wasser zuleiten, um dessen Qualität auch in heißen Sommern zu erhalten.

Die Sanierung gestalte sich aufwendiger als erwartet. Eine Summe von knapp einer Millionen Euro werde benötigt, so Schruoffeneger weiter. Zum 100. Jubiläum des Lietzensee-Parks in diesem Jahr will er zunächst das obere Becken der Kaskade mit Wasser befüllen. Frischwasser soll dort hinein- und hinausgepumpt werden. Eine kostspielige Angelegenheit, weshalb das Becken an Wochenenden sowie Feiertagen nicht befüllt werden soll.

In Kaskade soll neue Pumpanlage eingebaut werden

Die Aktion bezeichnet Schruoffeneger als reine „Notmaßnahme“. Damit das Wasserspiel wieder vollständig in Gang gesetzt wird, muss eine Pumpanlage eingebaut werden, was bis zwischen 200.000 und 400.000 Euro kosten könnte. Wann der aufwendige Einbau vonstattengehen könnte, ließ Schruoffeneger im Umweltausschuss noch offen.