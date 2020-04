Kinder und Eltern freuen sich über Öffnung der Spielplätze

Die Spielplätze in Charlottenburg-Wilmersdorf wurden nach über fünfwöchiger Schließung am Donnerstag wieder geöffnet. Das sagen Eltern.

Berlin. In den vergangenen Tagen stand Luise immer wieder vor dem geschlossenen Eingangstor des Spielplatzes Pfalzburger Straße in Wilmersdorf und rüttelte am Gitter. Nun strahlt sie vor Freude, als sie endlich wieder auf der Schaukel dort sitzen darf. „Auf, auf!“, sagt sie immer wieder zu ihrer Mutter Carolina Lübke, die neben ihr steht. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Spielplätze in Charlottenburg-Wilmersdorf nach über fünfwöchiger Schließung am Donnerstag wieder geöffnet.

