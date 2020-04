BVV kritisiert die Kooperation mit Bezirksamt in Coronakrise

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf kritisiert die Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt während der Coronakrise. Das geht aus einem internen Dokument hervor, das der Berliner Morgenpost vorliegt.

Darin heißt es, das Bezirksamt habe „ohne Absprache mit den BVV-Fraktionen Termine für weitere Telefonkonferenzen mit den Bezirksamtsmitgliedern festlegt.“ Des Weiteren wird der generelle „Umgang mit der BVV“ kritisiert. Die Ausschüsse der BVV tagen momentan aufgrund der Coronakrise nicht. Stattdessen werden Telefonkonferenzen mit den Bezirksstadträten abgehalten, an denen insgesamt sieben Fraktionsmitglieder teilnehmen können.

Bürgermeister Reinhard Naumann erklärte hierzu, dass die Telefonkonferenzen ein Angebot des Bezirksamtes an die Bezirksverordneten gewesen seien, um den Informationsaustausch aufrecht zu erhalten. Von den insgesamt zehn Terminen mit den Stadträten seien nur zwei nicht in Absprache mit den Fraktionen vereinbart worden. „Das Feedback zu den Telefonkonferenzen fiel positiv aus. Bezirksverordnete konnten den Stadträten Fragen schicken, die in den Konferenzen beantwortet wurden“, sagte Naumann.

Künftig sind Videokonferenzen in Ausschüssen geplant

Annegret Hansen, Präsidentin der BVV, erklärte, dass die Teilnehmerzahl der Telefonkonferenzen aus technischen Gründen auf sieben Verordnete reduziert werden musste. Künftig sei geplant, innerhalb der Ausschüsse Videokonferenzen durchzuführen, an denen mehr als sieben Mitglieder teilnehmen können.

In dem vorliegenden Schreiben wird zudem kritisiert, dass eine „Zugangskontrolle zur BVV am 23.04.2020 erfolgen soll.“ Da die Bezirksverordneten zu jeder Zeit das Recht haben, das Rathaus zu betreten, wird gefordert, keine Teilnehmerliste für die BVV zu erstellen. Hierbei verweist Hansen auf die Regelung des Krisenstabs. Demnach müssen alle Besucher des Rathauses während der Coronakrise mitsamt ihrer Kontaktdaten erfasst werden. Dies gelte ebenfalls für Bezirksverordnete.

Schließlich wird im Dokument darauf hingewiesen, dass Bezirksverordnete dem Bezirksamt vor der BVV „eine Liste mit Fragen zur Corona-Situation im Bezirk“ schicken. Bürgermeister Naumann erklärte, dass er die zugesendeten Fragen gemeinsam mit den Stadträten in der BVV-Sitzung am 23. April beantworten werde.