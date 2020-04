Coronavirus in Berlin: Seniorin schickt Bezirksbürgermeister ihren Einkaufszettel

Charlottenburg-Wilmersdorf. Buttermilch, H-Milch und Toilettenpapier: Das war es, was die Seniorin aus Charlottenburg-Wilmersdorf ihrem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU) auf den Einkaufszettel geschrieben hatte. Auf der handschriftlich verfassten Liste fanden die beiden Politiker zudem genaue Anweisungen zu den Produkten.

So bestand die Frau auf eine bestimmte Toilettenpapiermarke und erklärte, man könne sie im „Lebensmittelgeschäft Ullrich in der Kantstr.“ kaufen. Am Rand dazu die Notiz: „Anderes Toilettenpapier kaufen Sie nicht.“ Anschließend rechnete sie vor, welche Beträge Naumann und Wagner dafür ausgeben müssten. „Die bezahlte Rechnung überweise ich Ihnen auf Ihr Konto“, schloss die Seniorin den Brief.

Er habe die Bestellung nicht persönlich bearbeiten können, sagt Naumann lachend: „Aber wir haben sie an die Nachbarschaftshilfe weitergeleitet.“ Die Freiwilligen dort seien für die Frau einkaufen gegangen. „Leider haben sie nicht das Toilettenpapier bekommen, das die Dame sich wünschte. Dafür aber eine andere Marke.“

Bezirksamt schickte 20.000 Briefe an Senioren

Naumann und Wagner koordinieren die Nachbarschaftshilfe vonseiten des Bezirksamtes. Mehr als 500 Freiwillige unterstützen alte Menschen während der Coronakrise im Alltag: am Telefon reden, einen Router bestellen oder eben Einkäufe erledigen. Über Briefe wie jenen der alten Frau freuen sie sich besonders.

Anfang April hatte das Bezirksamt insgesamt 20.000 Briefe an Senioren im Alter von über 80 Jahren gesendet. Mit den Sendungen wollten Naumann und Wagner alte Menschen erreichen, die zuvor nicht auf die Corona-Hilfsangebote aufmerksam geworden waren. Wagner erklärt, dass man noch niemanden, der bei der Nachbarschaftshilfe um Unterstützung gebeten habe, abgewiesen habe.

„Ich möchte allen ehrenamtlichen Helfern einen großen Dank aussprechen“, so Wagner weiter. Das Netzwerk habe man in kurzer Zeit ausbauen können, da Flüchtlingsprojekte zuvor eine personelle und digitale Infrastruktur geschaffen hatten.

Corona-Nachbarschaftshilfe unter zentraler Nummer zu erreichen

Die Corona-Nachbarschaftshilfe in Charlottenburg-Wilmersdorf bietet Risikogruppen mit einem Netzwerk besonders umfassende und professionelle Unterstützung an. Verschiedene Organisationen sind daran beteiligt, unter ihnen Nachbarschaftshäuser, der Evangelische Kirchenkreis des Bezirks sowie zahlreiche Vereine. Zudem erklärte sich das Bezirksamt bereit, technische, finanzielle sowie personelle Unterstützung zu leisten.

Die Initiative ist unter einer zentralen Telefonnummer, die das Bezirksamt finanziert, per E-Mail oder online über ihre Website zu erreichen. Alle Kontakte werden in einer Datenbank gespeichert. Koordinatoren des Projektes greifen auf die Datenbank zu, um Postleitzahlen abzugleichen. So kann ermittelt werden, welcher Freiwillige in der Nähe eines Hilfesuchenden wohnt und ihn bei Einkäufen unterstützen kann.

Die Hilfe kommt gut an. Immer wieder bekunden Senioren ihren Dank in Briefen an das Bezirksamt: „Ihre Initiative, sich auf diese Weise um ,uns Alte‘ zu kümmern, erregt meine Bewunderung“, schrieb zum Beispiel eine weitere Seniorin. Das gibt auch dem Bürgermeister ein gutes Gefühl: An dieser Stelle alles richtig zu machen.

Kontakt zur Nachbarschaftshilfe Charlottenburg-Wilmersdorf: Tel: 030-/902 91 49 70, E-Mail: nachbarschaftshilfe@charlottenburg-Wilmersdorf.de. Website mit Kontaktformular: https://www.nachbarschafft-ev.de/