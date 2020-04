Charlottenburg-Wilmersdorf will Bibliotheken modernisieren

Bibliotheken in Charlottenburg-Wilmersdorf sollen für Alt und Jung ein Ort des Lernens, aber auch des Austauschs und des Erlebens werden. Das plant Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Darum möchte sie Bibliotheken im Bezirk modernisieren sowie neue errichten.

Die bisher eher kleine Stadtteilbibliothek Halemweg soll zu einem solchen modernen Begegnungszentrum ausgebaut werden: aus momentan 237 sollen künftig 1500 Quadratmeter werden. Finanzielle Mittel hierfür können unter anderem aus dem Fördertopf „Stadtumbau West“ fließen.

In neuen Bibliotheken kann Musik komponiert werden

In der Bibliothek soll nicht nur ein klassischer Lesesaal errichtet werden, sondern auch sogenannte „Makerspaces“, also öffentliche Räume, in denen Menschen sich treffen, um kreativ zu arbeiten. „Hier können Leute gemeinsam einen 3D-Drucker ausprobieren oder Musik komponieren“, sagt Schmitt-Schmelz.

An der Entwicklung solcher Projekte arbeite man unter anderem mit den Musikhochschulen im Bezirk. Auch Leseförderung für Schulen und Kitas im Umkreis soll angeboten werden. In einem „Repair Café“ können Interessierte zusammen entdecken, wie man kaputte Dinge repariert.

Kultur- und Bildungszentrum mit bis zu 6000 Quadratmetern geplant

All diese Projekte soll es künftig auch in einem Kultur- und Bildungszentrum geben, das die Stadträtin an einem zentralen Ort im Bezirk errichten möchte. Es soll unter anderem eine Bibliothek, ein Theater, eine Volkshochschule und Cafés darin geben. Als Standort kommen öffentliche Parkflächen in der Schillerstraße in Betracht, die bebaut werden sollen.

Es stehe jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, ob die bisherige Parkfläche für ein solches Zentrum, das eine Fläche von 3000 bis 6000 Quadratmetern umfassen soll, genutzt werden könne, so Schmitt-Schmelz weiter. Aufgrund der diversen Nutzungsmöglichkeiten der modernen Bibliotheken und der damit einhergehenden Lärmbeeinträchtigung müssen verschiedene Räume voneinander abgetrennt und unterschiedlich gestaltet werden.

Demokratieförderung und Inklusion sind Ziele der Projekte

„Zu den Zielen der Projekte zählen Demokratieförderung für Jugendliche und Inklusion von älteren Menschen“, sagt Schmitt-Schmelz. Es soll Angebote für Senioren geben, die aufgrund von Altersarmut keine Bildungsangebote in ihrem Zuhause nutzen können, darunter Kurse zur Bedienung von Computern.

Bislang gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf äußerst wenige Bibliotheken. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie, die untersuchte, wie viel Bibliotheksfläche auf 10.000 Einwohner eines Bezirks kommen. Charlottenburg-Wilmersdorf stellt insgesamt 4050 Quadratmeter für 342.000 Einwohner zur Verfügung. Damit landet der Bezirk in der fünften und damit schlechtesten Kategorie der Studie. In diese Kategorie fallen Gebiete mit null bis 20 Prozent des erreichten Bibliotheksentwicklungsplans. „Aus diesem Grund setze ich mich dafür ein, dass mehr moderne Bibliotheken errichtet werden“, sagt Schmitt-Schmelz.