Corona-Hochzeit in Berlin: Liebe ist stärker als das Coronavirus

Berlin. Auf Hochzeiten versprechen Eheleute, sich in guten wie in schlechten Zeiten die Treue zu halten. Manchmal besteht die Kunst darin, auch in den schlechten Zeiten einen schönen Moment miteinander zu erleben. Das zeigt das Beispiel von Anja Paape (43) und Dirk Wischnewski (45). Trotz der dunklen Zeiten der Coronakrise feierten sie am Freitag im Standesamt in Schmargendorf ihre Hochzeit. „Es ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir holen das Beste raus“, sagt Anja Paape, als sie vor dem Standesamt steht.

Wegen der strengen Sicherheitsmaßnahmen musste die Hochzeitsgesellschaft auf wenige Teilnehmer schrumpfen. „Zurzeit können Trauungen in Berlin wie zuvor angemeldet stattfinden“, erklärt Detlef Wagner, Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. Allerdings dürfen ausschließlich die Trauzeugen, die Kinder des Paares sowie der Fotograf bei dem jeweiligen Termin anwesend sein. Und so stehen neben Paape und Wischnewski auf dem Platz vor dem Rathaus nur ihre gemeinsame fünfjährige Tochter Luise, Paapes zwölfjährige Tochter Luna sowie die Trauzeugen Ilka Schreiber und Christoph Krüger. Dabei halten die Trauzeugen Abstand zu der Familie. Zeitweise tragen alle Beteiligten Atemschutzmasken. Paape wurde von ihrer Schneiderin für den Anlass ein spitzenbesetzter Mundschutz gestickt, der farblich zu ihrem weißen Tüllrock und ihrem Wolloberteil passt. Coronavirus in Berlin: Das Brautpaar isolierte sich vor Trauung in der Wohnung Zeremonie im Rathaus Schmargendorf: Nur wenige durften dabei sein.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services Kurz vor dem Termin um 11.30 Uhr öffnet ein Sicherheitsmitarbeiter die schwere, grün-schwarze Holztür des Standesamtes. Er trägt blaue Plastikhandschuhe und bittet die kleine Gruppe, einer nach dem anderen, einzutreten. Die Zeremonie sei still verlaufen, sagt das Brautpaar. Man habe aufgrund der Aufregung vergessen, die ausgewählte Musik zu spielen. Paape habe sich während der Trauung im engsten Kreis daran erinnert, dass nicht die große Feier, sondern das Paar während der Zeremonie im Fokus stehe. Auch dem Bräutigam gefiel die Trauung. Das Einzige, was man wirklich vermisst habe, sei der Körperkontakt gewesen. „Wir hätten unsere Trauzeugen schon sehr gerne in den Arm genommen“, sagt die Braut. Ihr Mann ergänzt: „Es ist auch schade, dass wir unsere große Hochzeitsfeier in Spanien absagen mussten.“ Eigentlich wollte das Paar im Mai in Marbella seine Trauung feiern. Da der Flugverkehr momentan weltweit eingeschränkt ist, mussten sie das Fest jedoch auf nächstes Jahr verschieben. „Alle Gäste mussten umbuchen, hatten aber dafür Verständnis“, sagt die Braut. „Wir haben Angst gehabt, dass bald gar keine Trauungen mehr stattfinden dürfen Der Termin im Standesamt war ebenfalls im Mai dieses Jahres geplant. Kurzfristig entschieden sich Wischnewski und Paape dazu, beim Standesamt in Schmargendorf anzufragen, ob man den Termin vorverlegen könnte. „Wir haben Angst gehabt, dass bald gar keine Trauungen mehr stattfinden dürfen“, erklärt das Brautpaar. Paape und Wischnewski haben sich zwei Wochen vor der Trauung in ihrem Zuhause mit den Kindern isoliert. Sie arbeiteten ausschließlich im Homeoffice, um die Ansteckungsgefahr während des Termins im Standesamt möglichst gering zu halten. Wenige Paare würden sich angesichts des grassierenden Virus dazu entscheiden, ihren Termin vorzuverlegen, erklärt die Standesbeamtin den beiden während der Trauung. Paape und Wischnewski hatten sich vor zehn Jahren kennengelernt. Kurz darauf sind sie mit Paapes Tochter Luna in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Vier Jahre später kam die gemeinsame Tochter Luise zur Welt. „Es wurde Zeit, dass wir endlich heiraten“, sagt Paape. Entsprechend groß ist die Freude der beiden, dass die Trauung trotz des Virus stattfinden konnte. Sie strahlen, als sie nach aus dem Standesamt kommen. Trauzeugin Schreiber steht hinter ihnen, bläst kleine Seifenblasen über die Köpfe der frisch Vermählten hinweg. Im Freien kann im Anschluss an die Trauung schließlich doch noch kurz gefeiert werden. Auf dem Platz vor dem Standesamt versammelt sich die kleine Hochzeitsgesellschaft. Die Trauzeugin packt Sushi-Häppchen aus einem Picknickkorb. Sekt wird ausgeschenkt, für die Töchter gibt es Saft. „Ich finde es super, dass die beiden ihre Hochzeit trotz des Coronavirus gefeiert haben“, sagt Schreiber. Das Brautpaar setze damit ein Zeichen, dass man auch in schweren Zeiten zusammenhalten müsse. Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog laufend über die aktuellsten Entwicklungen bei der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.