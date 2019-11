Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz öffnet am Montag

Charlottenburg. Er ist vielleicht nicht der größte Weihnachtsmarkt Berlins, der stimmungsvollste wohl auch nicht, aber er ist der Markt, der wegen des Terroranschlags am 19. Dezember 2016 am stärksten im Fokus der Öffentlichkeit steht und deshalb eines besonders sensiblen Umgangs bedarf: Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wird im Beisein des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD), am kommenden Montag um 17 Uhr zum 36. Mal eröffnet.

„Die Vorbereitungen sind noch in vollem Gange“, sagt Peter Huber, Vorstandsmitglied der Händlergemeinschaft AG City, die den Weihnachtsmarkt gemeinsam mit dem Schaustellerverband Berlin-Brandenburg organisiert. In den meisten Buden wird noch gehämmert, aber das Kinder-Riesenrad scheint nur noch auf seine kleinen Kunden zu warten. Seit dem 13. November steht immerhin bereits der etwa 20 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz der Gedächtniskirche.

Weihnachtsbaum auf dem Breitscheidplatz ist ein Mammutbaum

Der Baum stammt in diesem Jahr von einer Familie aus Rudow, ist aber weder eine Tanne noch eine Fichte, sondern ein Mammutbaum, der botanisch zu den Zypressen gehört. In den nächsten Tagen wird er nun noch von Lichtdesigner Andreas Boehlke und seinem Team in Szene gesetzt. „Er wird wieder ganz klassisch mit goldenen und roten Kugeln behängt werden und mit Lichtern geziert werden“, sagt Boehlke, der auch für die Illuminierung des restlichen Platzes zuständig ist.

Rund 1000 geschmückte Weihnachtsbäume stehen auch rund und auf dem Platz. Zum Beleuchtungskonzept gehört zudem ein 400 Meter langer, opulenter Lichtteppich, der sich über dem Markt erstreckt. Und als Motiv für Selfies und andere Fotogrüße aus der festlich erleuchteten Hauptstadt soll eine Dekoration aus überdimensionalen Geschenken und Christbaumkugeln ein passendes Motiv bieten.

Eröffnet wird traditionell am Montag nach Totensonntag

Eröffnet wird der Markt traditionell am Montag nach dem Totensonntag „Das ist gut so, der ganze Jahreskreis wird sonst beliebig, wenn alles immer stärker nach vorne ausfranst“, sagt Pfarrer Martin Germer, der an dem Geschehen rund um seine Kirche beteiligt ist und mit seiner Gemeinde die Adventszeit mit eigenen Beiträgen wie Konzerten und Gottesdiensten begleitet.

AG City-Sprecher David Eckel nennt Pfarrer Germer den „Wertekompass“ des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz. Die enge Kooperation zwischen den Marktveranstaltern und der Kirchengemeinde mache den Markt letztlich zu etwas Besonderem. In der Gedächtniskirche wird es deshalb auch am dritten Jahrestag des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016, ab 19 Uhr, einen Gedenkgottesdienst für die Toten geben. „Um 20.02 Uhr werden wir jedem der zwölf Opfer mit einem Glockenschlag gedenken“, sagt Germer.

Die sieben „Weihnachtsmänner“ vom Breitscheidplatz: Michael Roden, Peter Huber, Arne Herz, Martin Germer, Andreas Boehlke, Dirk Gerasch und David Eckel

Foto: Foto: Carolin Brühl

Noch immer nur temporäre Sicherungselemente

Die Sicherheit des Platzes ist auch weiter ein Thema rund um den Platz. „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten in diesem Jahr bereits mit etwas weniger Sichtbarem, aber Dauerhaftem aufwarten können“, sagt der Charlottenburg-Wilmersdorfer Stadtrat Arne Herz (CDU) zu den Sicherheitseinrichtungen. Herz ist für die Genehmigung des Marktes zuständig.

In dieser Saison habe man noch einmal auf die im vergangenen Jahr von der Senatsinnenverwaltung angeschafften Sicherungselemente zurückgreifen müssen. „Wir wollen alles dafür tun, dass wir im nächsten Jahr mit der Sicherung ein wenig weiter sind“, so Herz. Für den Stadtrat hat die aktuelle Situation mit der Einfriedung des Platzes aber auch zu einer „geruhsameren Atmosphäre“ geführt. „Diese Weihnachtsinsel inmitten der Stadt soll der ganzen Welt aber zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“, so Herz.

Die Polizei warnt vor Taschendieben

Auch die Polizei wird auf dem Markt wieder Präsenz zeigen, sagt Polizeidirektor Dirk Gerasch. „Wir werden weiter in unserem Infomobil ansprechbar sein, aber auch offen und verdeckt mit Kollegen anderer Abschnitte sowie Beamten des LKA auf dem Platz unterwegs sein“, sagt der Leiter des Polizeiabschnitts 25. Neben der Terrorgefahr verwies Gerasch auch auf die Gefahr, die im Gedränge wieder von Taschendieben ausgeht. „Halten Sie ihre Wertsachen dicht am Körper“, empfiehlt der Polizeibeamte.

„Geben Sie Ihr Geld lieber uns als den Taschendieben“, riet Michael Roden, der Chef der Schausteller. Ein Jahr lang seien wieder Händler ausgesucht worden, die mit besonderen Angebote aufgefallen seien. Auch gastronomisch warte der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wieder mit deutschen und internationalen Spezialitäten auf. Neu sei in diesem Jahr beispielsweise ein Stand mit griechischen Speisen.

Bis zum 5. Januar 2020 findet der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz statt. Geöffnet hat er täglich von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend von 11 bis 22 Uhr, am 24.12. von 11 bis 14 Uhr.