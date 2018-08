Wieder großes Kino in der Kranzler Passage

Ab diesem Donnerstag gibt es in der Passage des Kranzler Ecks in Charlottenburg wieder Kino unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt.

Charlottenburg. Auch in diesem Sommer können Kinofans wieder an den Kurfürstendamm pilgern um sich Filme unter freiem Himmel anzusehen. Schon zum sechsten Mal heißt es am Donnerstag, 23. August, wieder „Film ab“ für zehn Blockbuster der Kinogeschichte. Für zehn Tage laden wieder rund 200 bequeme Sitzplätze in der Passage des Kranzler Eck Berlin zum Filmvergnügen in den Abendstunden ein. Dazu gibt es nicht nur frisches Popcorn, sondern auch Getränke und ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Das Programm im Überblick

Do., 23.08. Kong: Skull Island

Fr., 24.08. La La Land

Sa., 25.08. Findet Dorie

So., 26.08. Pirates of the Caribbean – Salazars Rache

Mo., 27.08. Verborgene Schönheit

Di., 28.08. The Accountant

Mi., 29.08. Die Schöne und das Biest (2016)

Do., 30.08. Guardians of the Galaxy, Vol. 2

Fr., 31.08. SMS für dich

Sa., 01.09. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Der Eintritt ist frei

