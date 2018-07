Die City West gehört am Sonnabend den Läufern und Skatern

Der Startschuss für die Runners City Night fällt am Sonnabend am Breitscheidplatz. Dann geht es über den Kudamm

Berlin. Der Kudamm wird wieder zur Laufstrecke – zum 27. Mal schnüren sich am Abend die Teilnehmer der Adidas Runners City Night die Joggingschuhe, um dem Sonnenuntergang entgegenzulaufen und sich in Bestzeiten zu messen. Der Veranstalter SCC-Events rechnet mit mehr als 10.000 Läufern und mehreren Zehntausend Zuschauern an der Strecke.

Die Läufer können sich zwischen zwei Strecken entscheiden. Die Route über zehn Kilometer startet wie im Vorjahr am Breitscheidplatz, verläuft dann entlang des Kudamms in Richtung Westen, kreuzt an der Nestorstraße und führt über die Kantstraße zum Breitscheidplatz zurück. Von hier müssen die Teilnehmenden nochmals den Kurfürstendamm bis zur Markgraf-Albrecht-Straße rauf- und runterlaufen, ehe sie am Breitscheidplatz das Ziel erreichen. Die Fünf-Kilometer-Strecke startet ebenfalls an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und verläuft entlang des Kudamms bis zur Joachim-Friedrich-Straße und zurück.

Das Anmeldelimit für den Fünf-Kilometer-Lauf ist bereits erreicht. Für die zehn Kilometer lange Strecke kann man sich am Sonnabend noch von 10 bis 16 Uhr bei Karstadt Sports an der Joachimsthaler Straße 5–6 nachmelden. Für Erwachsene kostet die Teilnahme 27 Euro, für Jugendliche (1999 und jünger) 16 Euro. Bei Karstadt Sports werden auch die Startnummern für alle Teilnehmenden ausgegeben.

Foto: BM

Im Feld der Eliteläufer gehen der Olympia-Marathonstarter Philipp Pflieger (LG Telis Finanz Regensburg), Philipp Baar (ART Düsseldorf), Überraschungssieger bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften 2017, Tom Gröschel (TC Fiko Rostock), der nach einem Achillessehneneinriss erst in diesem Jahr wieder ins Training eingestiegen ist, Jonas Koller (LG Telis Finanz Regensburg) und Sebastian Reinwand (ART Düsseldorf) an den Start. Sie alle sind für den Berlin-Marathon nominiert. Bei den Läuferinnen gilt die vierfache Olympiastarterin und Vorjahressiegerin Eva Vrabcová-Nývltová (PSK Olymp Praha) als Favoritin. „Die Profis vorne testen bei diesem Lauf ihre Form für die Leichtathletik-EM, allesamt sind auch für den EM-Marathon nominiert“, sagte Robert Fekl von SCC-Event der Berliner Morgenpost.

Um 19.10 Uhr werden zunächst die Teilnehmenden aus dem Inline-Skating-Wettbewerb starten. Sie fahren die gleiche Route, die auch die Zehn-Kilometer-Läufer zurücklegen werden. Um 19.50 Uhr beginnt der Fünf-Kilometer-Wettbewerb und um 20.30 Uhr fällt der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Lauf. Wegen der anhaltenden Hitze haben die Veranstalter in diesem Jahr zu den üblichen Wasserstellen an der Strecke zusätzlich Duschen installiert. „Da wir einen Sommerlauf veranstalten, achten wir ohnehin darauf, viele Erfrischungspunkte entlang der Strecke anzubieten“, sagte Fekl. An der zehn Kilometer langen Strecke wird es vier solcher Wasserpunkte geben. Außerdem werden etwa 400 Helfer vor Ort sein. Darunter sind 13 Ärzte sowie Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und die Berliner Feuerwehr.

Am Ziel erwartet die Läufer ein LED-Lichttor, durch das sie einlaufen. Auch auf der Strecke setzen die Veranstalter wieder auf Lichtinstallationen. Entlang der Strecke werden vier Bands spielen, auch am Breitscheidplatz wird es Musik und eine Ruhezone für die Läufer geben.

Vor dem Lauf startet mittags der 40. CSD-Umzug

Am Sonnabend kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr. Schon am frühen Sonnabendvormittag werden rund um den Kudamm Straßen gesperrt sein. Grund ist der 40. Umzug zum Christopher Street Day (CSD), der tagsüber in Teilen auf der gleichen Strecke wie der Lauf am Abend entlangführen wird.

Foto: BM

Der Demonstrationszug startet gegen 12.30 Uhr am Kurfürstendamm und zieht über Joachimsthaler Straße, Augsburger Straße, Nürnberger Straße, Tauentzienstraße, Wittenbergplatz, Kleiststraße, Nollendorfplatz, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße, Einemstraße, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee und Großer Stern zur Straße des 17. Juni.

Auf den genannten Streckenabschnitten und in angrenzenden Straßen muss am Sonnabend ab etwa 12 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Aufstellbereich für den Zug – Kurfürstendamm zwischen Uhlandstraße und Joachimsthaler Straße – ist schon ab 10 Uhr gesperrt. Der Kudamm und die Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Nürnberger Straße werden bis Sonntag 3 Uhr gesperrt sein.

Mehr zum Thema:

CSD-Parade in Berlin: Im Zeichen des Regenbogens

CSD in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

Alle Fragen und Antworten zum Christopher Street Day 2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.