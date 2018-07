Starfriseur Udo Walz wird am Sonnabend 74 Jahre alt

Promifriseur Udo Walz in seinem Salon am Kudamm

Charlottenburg. Gwyneth Paltrow und Julianne Moore hatte er, Claudia Schiffer, Romy Schneider und Angela Merkel auch. An alle erinnert er sich, zu jeder weiß er eine Geschichte zu erzählen. Der einen ist er nach New York nachgeflogen, mit der anderen hat er im Hotelbett geplaudert, wegen einer ist er sogar in ihre Partei eingetreten. Man findet wohl kaum eine Berliner Promifrau, die nicht mal auf seinem Stuhl Platz genommen hat. Das gefällt ihm. Nicht, weil Udo Walz die Zeitungen täglich nach schlechten Frisuren und neuen Kundinnen durchsuchen musste, Kaltakquise überlässt er anderen. Koketterie und falsche Schmeichelei auch. Es gefällt ihm, weil er es gepackt hat. Und das war eben nicht abzusehen. Am 28. Juli wird der Starfriseur 74 Jahre alt. „Leider“, sagt er, „die Zeit geht so schnell vorüber.“ Und: „Zum Altwerden musst du tapfer sein.“

Frauen hat er schon immer lieber frisiert: Hier die Schauspielerin Inge Meysel, im Hintergrund begutachtet ihre Kollegin Heike Makatsch das Werk

Wenn Walz in seinen Salon kommt, und das passiert jeden Tag, dann kennt er jeden Kunden. Und das ist vielleicht noch wichtiger: jede Kundin. Die hat er immer lieber frisiert. Auf Frauenköpfen kann man halt mehr ausprobieren. Und dafür war er ja auch bekannt: Hochsteckfrisuren. Die hat er für die Laufstege von Designer Thierry Mugler produziert, für Hunderte Cover der „Brigitte“, für Wolfgang Joop und Starfotograf Irving Penn. „Ich habe 18 Mädchen in einer halben Stunde hochgesteckt“, sagt er, ein bisschen stolz, ein bisschen sentimental, auch wenn er das abstreiten würde. Denn für Wehmut ist er eigentlich zu cool. Nur manchmal, da blitzt die Nostalgie doch durch. Wenn er so über sein Leben spricht und die Menschen, die einen Platz darin hatten, die Twiggys, Hildegard Knefs und Sophia Lorens, all die Stars und die Reisen – mit der Schere in der Hand hat er quasi die halbe Welt gesehen –, dann zerlegt er einen langen Seufzer in viele, viele Worte. Was. Für. Eine. Zeit!

Udo Walz kennt keinen Stress

Nun ist die Schönheits- und Modebranche nicht gerade für wenig Strapazen bekannt. Ist das nicht auch ziemlich stressig gewesen? „Stress hatte ich noch nie. Wenn mir die Menschen erzählen, dass sie so viel Stress haben, dann frage ich immer: Das müsst ihr mir definieren, kenne ich nicht.“ Vielleicht, weil er immer Freude an seinem Job hatte. Vielleicht, weil er sich tatsächlich einen Traum erfüllt hat. Diesen Salon in Charlottenburg, wo Uhlandstraße und Kudamm sich treffen, den wollte er nämlich schon immer. Vor über 50 Jahren sieht er die Ecke zum ersten Mal. Er ist gerade ein paar Jahre in Berlin, zuerst, um dem Wehrdienst zu entgehen, und dann, um der Provinz zu entfliehen. Da ist für ihn sicher: An dieser Kreuzung müsste mein Traumladen stehen. Dass das dann irgendwann geklappt hat, das ist ein Glück für ihn. Wenn er am Sonnabend seinen Geburtstag feiert, dann bejubelt er auch sein 50-jähriges Jubiläum als selbstständiger Friseur.

Seine Kundinnen berät er immer noch

Heute frisiert er nur noch selten, er schneidet auch nicht mehr. Das machen andere. Er berät stattdessen seine Kundinnen im Salon. „Ich hab ein tolles Haus, einen Partner, zwei Hunde. Ich lebe also wie die Königin Elisabeth. Aber mir wäre es zu Hause zu langweilig, also komme ich jeden Morgen her.“ An Ruhestand denkt er nicht. Vielleicht, weil er noch nie Stress hatte – auch wenn das schwer zu glauben ist, aber wohl zum Mythos des Promicoiffeurs gehört. Vielleicht, weil er weiß, dass alles hätte auch anders laufen können. Denn bei der Lehrlingsprüfung in Stuttgart, Anfang der 60er-Jahre, belegt er Platz 597. Von 600. „Wir mussten Haartressen knüpfen. Da hatte ich einfach keinen Bock drauf“, sagt er. Dass er keine Chuzpe hat, das kann man ihm nicht vorwerfen.

Mix aus Coolness und schwäbischem Arbeitsethos

Was ist denn sein Erfolgsgeheimnis? Er habe keines, sagt er. Und er irrt. Es ist der Mix aus Coolness – „Ich habe mich noch nie um irgendeinen Job beworben“ – und schwäbischem Arbeitsethos – „Pünktlich sein und Deo benutzen“. Und: keine Berührungsängste haben. Gwyneth Paltrow lässt ihn an der Haustür stehen? Walz geht trotzdem hinein. Julianne Moors Assistentin behandelt ihn wie ein Schmeißfliege? Walz beschwert sich bei der Schauspielerin. Thierry Mugler will ihn spontan für seine Show buchen? Walz frisiert erst mal in Ruhe seine Kundinnen. Wenn er nach jemandes Pfeife tanzt, dann nach seiner eigenen. Oder in seinen Worten: „Das Leben ist keine Generalprobe.“ Wenn du alles nur einmal erleben kannst, dann versau es nicht.

