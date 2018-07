Tipps und Termine aus und für die City West

Die City West ist eine Stadt in der Stadt, immer in Bewegung und bietet für jeden etwas.

Ferienschwimmen im Sommerbad Wilmersdorf

Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch dieses Jahr bietet das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wieder kostenlose Ferienschwimmkurse für alle Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse an. Der Eintritt muss vor Ort gezahlt werden, aber mit einem Ferienpass, der einmalig neun Euro kostet, können die Kinder übers gesamte Schuljahr in den Ferien alle Schwimmbäder der Berliner Bäderbetriebe entgeltfrei besuchen. Das Ferienschwimmen findet vom 24. Juli bis 10. August im Sommerbad Wilmersdorf an der Forckenbeckstraße 14 statt. Dabei gibt es täglich jeweils vier Kurse von 8 – 9 Uhr, 9 – 10 Uhr, 10 – 11 Uhr und eine Bereitschaftsstunde von 11 – 12 Uhr. "Ich freue mich, dass wir auch im diesen Jahr wieder Kindern und Jugendlichen anbieten können das Schwimmen zu erlernen oder ihre Fähigkeiten auszubauen! Badeunfälle mit Kindern, die nicht schwimmen können, gehören leider immer noch zur traurigen Kehrseite des schönen Sommers in Berlin", sagt Jugendstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Kinder und Jugendliche, die Lust haben an einem Kurs teilzunehmen, müssen sich am 23. Juli, um 10, mit einem Erziehungsberechtigten Uhr am Eingang des Sommerbades Olympiastadion, Olympischer Platz 3, anmelden. Die Kurse selber beginnen am 24.07.2018 im Sommerbad Wilmersdorf, Forckenbeckstraße 14. Bezirksstadtrat Arne Herz (CDU) wird zum Auftakt des Ferienschwimmens um 8 Uhr den „Startschuss“ geben.

Benefiz-Chorkonzert für die Berliner Tafel in Halensee

Der Woodstock Chamber Chor tritt in der Hochmeisterkirche auf

Foto: dpa/pa/Arco Images/Schoening Berlin

Der Woodstock Chamber Choir aus der britschen Kleinstadt Woodstock in der Nähe von Oxford gibt an diesem Sonnabend, 18 Uhr, ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Einrichtung „Laib und Seele“ der Berliner Tafel. Der mehr als 90 Sänger/innen zählende Chor wird in der Hochmeisterkirche an der Westfälischen Straße 70A unter der Leitung von Paul Ingram unter anderem Werke von J. S. Bach, Händel sowie von britischen Künstlern und Volkslieder darbieten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Eine zweite Bank für die Reichsstraße

Dank zahlreicher Spenden gibt es nun eine zweite Sitzbank für Passantinnen und Passanten in der Reichsstraße 103. Die Bank wurde durch eine gemeinsame Spendenaktion der Interessengemeinschaft Reichsstraße und des Bezirksamtes finanziert.

„Pride Weeks“: Regenbogenfahne vor dem Rathaus Charlottenburg

Gemeinsam mit Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen und Jörg Steinert, Geschäftsführer vom Lesben- und Schwulenverband, Landesverband Berlin-Brandenburg e.V., wird Bezirksstadtrat Arne Herz am Montag, 23. Juli 2018, um 13.30 Uhr die Regenbogenfahne vor dem Rathaus Charlottenburg hissen. Die Fahne wird bis zum 30. Juli wehen. Um 15 Uhr wird die Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen die Regenbogenfahne am Dienstgebäude Hohenzollerndamm hissen. Im Rahmen der Pride Weeks wird dieses sichtbare Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Homo- und Transphobie gesetzt. Beim 40. Christopher Street Day gehen am 28. Juli wieder Tausende in Berlin auf die Straße. Start ist um 12.30 Uhr traditionell an der Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße im Beisein des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller. Ankunft gegen 17 Uhr am Brandenburger Tor.

Bibliotheksschließungen

Am Mittwoch, 25. Juli 2018 bleiben folgende Standorte der Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf geschlossen: Heinrich-Schulz-Bibliothek, Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek, Johanna-Moosdorf-Bibliothek, Adolf-Reichwein-Bibliothek, Stadtteilbibliothek Halemweg und die Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek. Geöffnet ist: Ingeborg-Bachmann-Bibliothek, Nehringstraße 10 (Telefon 030 / 9029-24313). Leihfristverlängerungen sind unter www.voebb.de möglich. Medienrückgaben am Außenautomaten sind von 6 – 22 Uhr in der Heinrich-Schulz-Bibliothek (Otto-Suhr-Allee 96, 10585 Berlin) und in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek (Brandenburgische Str. 2, 10713 Berlin) möglich. Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek.charlottenburg-wilmersdorf.de.

