Adidas Runners City Night Berlin - Alle Infos zu Lauf und Strecke

In der Dämmerung skaten und laufen die Teilnehmer des Adidas Runners Stadtlaufs. Alle Infos zu Anmeldung, Strecke und Sperrungen.

City West. Bei der Adidas Runners City Night Berlin laufen Leichtathletik-Größen wie Philipp Pflieger, Franziska Reng und Fate Tola mit. Für Stimmung bei dem City-Lauf sorgen Bands entlang der Strecke. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Teilnahme und Strecke des Adidas Runners Nachtlaufs finden Sie hier:

Wann und wo startet der Lauf bei der Adidas Runners City Night Berlin?

Am Sonnabend, den 28. Juli starten die Teilnehmer des Adidas Runners Stadtlaufs von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Die Inlineskater der 10km-Strecke starten bereits um 19:10 Uhr, der 5km-Lauf startet ab 19:50 Uhr und der 10km-Lauf mit der Dämmerung um 20:30 Uhr.

Wo verläuft die Strecke des Adidas Runners - Nachtlaufs?

Sowohl die 5km- als auch die 10km-Strecken des Adidas City-Laufs führen den Kurfürstendamm entlang. Zusätzlich dazu macht die Strecke des 10km langen Laufs einen Bogen über die Kantstraße und den Savignyplatz. Die Läufer werden schließlich zurück zum Kurfürstendamm geleitet.

Die offiziellen Grafiken der Laufstrecken beim Adidas Runners Nachtlauf finden Sie hier.

Kann ich mich noch für die Adidas Runners City Night Berlin anmelden?

Der 5km-Fun-Run ist bereits ausverkauft. Für die 10km-Strecke können sich Läuferinnen und Läufer noch am Freitag, den 27. Juli und Sonnabend, den 28. Juli nachmelden.

Die Nachmeldungen können Teilnehmer bei Karstadt sports am 27. Juli von 10 bis 19:30 Uhr und am 28. Juli von 10 bis 16 Uhr vornehmen. Für Erwachsene kostet die Teilnahme am Adidas Runners City-Lauf 27 Euro, für Jugendliche (1999 und jünger) 16 Euro.

Karstadt sports, Joachimstaler Str. 5-6, 10623 Berlin (auf der Dachterasse)

Wie komme ich am besten zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?

Teilnehmer und Zuschauer des Adidas Runners City-Laufs, die gerne zum Kurfürstendamm in Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den U-Bahnhöfen Kurfürstendamm (U1, U9), Wittenbergplatz (U1, U2, U3) und dem U- und S-Bahnhof Zoologischer Garten (U2, U9, S5, S7, S75) ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fußläufig erreichbar.

Achtung: Die S-Bahn kündigte Einschränkungen des S-Bahnverkehrs am Bahnhof Zoo an:

S-Bahn hält zwei Wochen lang nicht am Bahnhof Zoo

Autofahrer, die gerne mit dem PKW zur Adidas Runners City Night möchten, können umliegende, öffentliche Parkhäuser nutzen. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, müssen Sie sich jedoch auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen.

Mit welchen Verkehrssperrungen muss ich rechnen?

Autofahrer müssen am Veranstaltungstag mit Sperrungen auf dem gesamten Streckengebiet rechnen. Betroffen sind der Kurfürstendamm zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und der Joachim-Friedrich-Straße, sowie parallel dazu die Kantstraße.

