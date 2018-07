Flüchtlinge beziehen das in Wilmersdorf

Container in Reih und Glied: die gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an der Fritz-Wildung-Straße in Wilmersdorf

Wilmersdorf. Von Luxus nach ortüblichen Verständnis findet sich in der kleinen Siedlung keine Spur. Die Sonne brennt heiß auf die flachen, weißen Container, die ordentlich in Reih und Glied auf einem Grundstück an der Fritz-Wildung-Straße aufgestellt worden sind. Gerade mal so findet eine vierköpfige Familie Platz in einer der Wohnungen. Gibt es ein drittes Kind, muss ein Elternteil in einen anderen Container ziehen. Die Regeln sind streng, was das Minimum an Raum für einen Menschen in einer Gemeinschaftsunterkunft angeht. 7,5 Quadratmeter stehen jedem zu - nicht mehr und nicht weniger. Doch die Flüchtlingsfamilien, die hier nach oft langer Odyssee einen Platz gefunden haben, sind glücklich, endlich wieder eine Tür zwischen ihrer Familie und dem Rest der Welt schließen und für sich selbst kochen zu können. Luxus ist relativ.

160 Menschen können einziehen

Etwa 160 Menschen können hier im Winkel zwischen den Wilmersdorfer Sportanlagen wohnen. Seit 9. Juli ist das Container-Dorf fertig und kann bezogen werden - ein Jahr später, als geplant. Zur S-Bahn-Station Hohenzollerndamm sind es gut zehn Minuten Fußweg. Die Standardausrüstung ist sparsam, Ein Messer, eine Gabel, ein Löffel für jeden. Jetzt im Sommer können die Kinder draußen spielen. Im Winter wird es dann enger. Immerhin gibt es aber noch einen Gemeinschaftsraum und zwei Räume, in dem kleinere Kinder betreut werden und spielen können.

Improvisationskünstler: das Leitungsteam der neuen Gemeinschaftsunterkunft an der Fritz-Wildung-Straße, Chagit Gruemblatt und Paul McGimpsey

Foto: Carolin Brühl

Betrieben wird die neue Gemeinschaftsunterkunft vom „Deutschen Roten Kreuz – Dienste für Menschen in den Kreisverbänden Berlin Schöneberg-Wilmersdorf e.V. und Berlin-Zentrum e.V. gGmbH“. Das Gesicht hinter dem sperrigen Konstrukt vor Ort ist Paul McGimpsey. "MacGyver" nennt ihn Sascha Langenbach, der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten scherzhaft. Denn wie die Figur aus der US-Serie, gilt auch der junge Kanadier als erfinderisch beim Lösen von Problemen, die im Umgang mit einer so heterogenen Bewohnerstuktur eben auftauchen. McGimpsey und seine Stellvertreterin Chagit Gruemblatt haben seit dem großen Flüchtlings-Boom im Sommer 2015 Erfahrungen gesammelt und sind Meister im Improvisieren. Ein Handbuch gibt es schließlich nicht, wenn plötzlich Tausende Menschen untergebracht, verpflegt und durch die bürokratische Mühle geschleust werden müssen.

Talent zum Improvisieren erforderlich

Ihre Fähigkeiten kommen den beiden jetzt auch an der Fritz-Wildung-Straße zugute. Doch so richtig fertig ist gut eine Woche nach den ersten Einzügen vieles noch nicht. "Wir warten immer noch verzweifelt auf unseren Internetanschluss", sagt der junge Kanadier, der einst zum Studieren nach Berlin kam und geblieben ist. Auch die Außenanlagen sind noch nicht fertig, immerhin die Wege zwischen den Containern sind geteert und inmitten des Wendehammers für die BSR-Fahrzeuge gibt es inzwischen ein paar Bänke mit Tischen, an denen sich die Bewohner abends zum Essen ins Freie setzen können. "Irgendwann soll hier auch einmal eine Grillstelle gebaut werden", sagt McGimpsey.

Hilfe zur Selbsthilfe

"Wir haben nette Familien bekommen", sagt er. Bislang verlaufe das Zusammenleben harmonisch, an Regeln werde zusammen mit den Bewohnern noch gearbeitet. "In Stein gemeißelt ist nichts", sagt McGimpsey, aber geregelt werden müsse nicht nur die Nutzungszeit in der Waschküche. Die meisten Bewohner waren schon vorher in Einrichtungen in Charlottenburg oder Wilmersdorf untergebracht. "Das ist gut, damit die Kinder nicht schon wieder die Schule wechseln müssen", sagt seine Kollegin Chagit Gruemblatt. Vor allem der Integrationswillen der Kinder überrascht die beiden immer wieder. "Wir haben hier einen Jungen aus Syrien, der hat sich eine Deutschlandfahne über sein Bett gehängt und sagt jedem, er sei Deutscher". Die meisten sprächen inzwischen schon so gut Deutsch, dass sie für ihre Eltern übersetzen würden. Es gibt aber auch Sprachmittler für die Bewohner, die hauptsächlich aus arabischen Ländern kommen. Und es werden Deutschkurse für Erwachsene und Hilfe bei alltäglichen Problemen in der Gemeinschaftsunterkunft angeboten. "Wir lassen niemanden mit seinen Sorgen allein, aber letztlich muss sich jeder schon selber anstrengen", sagt McGimpsey. Hilfe zur Selbsthilfe.

Hand in Hand in die Gesellschaft

An einem „Tag der offenen Tür“ konnten sich neue und alte Nachbarn schon einmal "beschnuppern". "Die Spannbreite der Reaktionen war groß", sagt Gruemblatt. Es hätte durchaus Besucher gegeben, die den "Luxus" moniert hätten, sagt sie und streckt wortlos die Arme aus, um auf die schlichten Container zu zeigen. Andere wiederum kritisierten die Unterkünfte als zu klein. Doch hauptsächlich hätte es positive Neugier und Zuspruch gegeben. "Viele Leute wollten spenden und helfen", freut sie sich. Und Hilfe ist vor allem für ein spezielles Hilfsprojekt gewünscht. "Yaden Biad" ist arabisch und heißt "Hand in Hand". Gesucht werden für dieses Programm "Paten", die einen geflüchteten Menschen oder eine Familie "an der Hand nehmen" und ihnen auf dem Weg in die Gesellschaft begleiten. Inzwischen haben wir schon Paten unter den Flüchtlingen, die sich bereits gut integriert hätten, sagt Gruemblatt. Das sei nämlich auch eine Erfahrung, die die beiden in den Jahren ihrer Arbeit mit Flüchtlingen gemacht haben: "Die meisten wollen dieser Gesellschaft, die sie aufgenommen hat, unbedingt wieder etwas zurückgeben", sagen McGimsey und Gruemblatt.

