Bürgerinitiative fordert weniger Flüchtlinge für Unterkunft

Jahrelang lag das schlauchförmige Grundstück an der Quedlinburger Straße 45 brach. Ende 2020 sollen hier 580 Flüchtlinge einziehen. Ein sieben- bis achtgeschossiges Gebäude mit 152 Wohnungen soll entstehen. Spätestens neun Jahre nach Fertigstellung will die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) regulär vermieten.

Nicht bei allen Anwohnern stoßen die Pläne für die Modulare Flüchtlingsunterkunft (MUF) auf Zustimmung, wie bereits bei einer Einwohnerversammlung Ende Februar deutlich wurde. Am kommenden Sonnabend, dem 23. Juni, soll nun eine weitere folgen. Zwischen elf und 14 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Erdgeschoss der Mierendorff-Grundschule über die Planung zu informieren. Diese solle grundlegend überarbeitet werden, fordert eine aus Anwohnern bestehende Bürgerinitiative (BI), die sich im Vorfeld gegründet hat. Ihr Ziel sei, die Pläne für die Unterkunft derart zu verändern, „dass es der Integration der Flüchtlinge dient und für sie wie auch für alle Bewohner und Nutzer der Mierendorffinsel zu einer sozialverträglichen Einrichtung wird“, heißt es in einer Erklärung, die der Berliner Morgenpost vorliegt.

BI befürchtet Entstehung eines sozialen Brennpunkts

Mehrere Forderungen gehen dabei auf die geplante Bauweise ein. Das Gebäude sei etwa zu groß. Auch die von der WBM geplante Nutzungsdauer des in Schnellbauweise zu errichtenden Hauses von 80 Jahren sei zu kurz und ein „besonders krasser Fall von Steuerverschwendung“. Hauptkritikpunkt scheint aber die Unterbringung von 580 Menschen zu sein.

Vor dem Hintergrund des überdurchschnittlich hohen Anteils von 44,1 Prozent an Einwohnern mit Migrationshintergrund auf der Mierendorffinsel befürchtet die BI die „Entstehung sozialer Brennpunkte in der nahen Umgebung der Unterkunft“. Außerdem werde die außerordentlich konzentrierte Unterbringung der Flüchtlinge an einem Standort ihre Integration verhindern. „Die geplante Art der Unterbringung widerspricht auch dem allgemein bekannten Wunsch von Flüchtlingen, autark und mit Berlinern in einem Haus zu leben“, heißt es.

Neben Wohnen soll es auch Gemeinschaftsräume, ein Kiez-Café und eine Kita auf dem Dach geben

Foto: DMSW ARCHITEKTEN

Aus diesem Grund fordert die BI, an der Quedlinburger Straße lediglich 150 Flüchtlinge unterzubringen und die übrigen Wohnungen an Berliner zu vermieten. Die weiteren Flüchtlinge sollen auf drei bis vier andere Standorte im Bezirk verteilt werden - etwa auf der gegenüberliegenden Seite der Spree an der Arcostraße 9 bis 11. Auf dem landeseigenen Grundstück ist ebenfalls ein Neubau mit bis zu 100 Wohnungen vorgesehen.

Landesamt weist Forderungen als unrealistisch zurück

„Das Grundstück Quedlinburger Straße 45 musste eigens vom Land erworben werden, um dort eine Flüchtlingsunterkunft bauen zu können. Hier auf mehrere kleinere Grundstücke auszuweichen, erscheint in höchstem Maße unrealistisch“, so der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Sascha Langenbach. Geeignete Grundstücke in Innenstadtbezirken wie Charlottenburg-Wilmersdorf seien rarer als in den Randbezirken. Aber auch hier müssten Flüchtlinge untergebracht werden, damit in den Randlagen keine Ghettos entstünden. "Darüber hinaus erscheint gerade dieses Bauvorhaben als gutes Beispiel eines integrativen Konzepts, das den Austausch mit der Nachbarschaft anregt." Denn hier seien eine Kita und ein Kieztreff vorgesehen.

Aktuell würden jeden Monat im Schnitt 700 Asylsuchende nach Berlin kommen und zunächst in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, so Langenbach. Hinzu kämen rund 5000 Menschen, die derzeit in den sogenannten Tempohomes leben, deren Nutzungsdauer begrenzt sei. Bei der Flüchtlingsunterbringung als hoheitlicher Aufgabe sei das Land Berlin nicht verpflichtet, den Bürger um Erlaubnis zu fragen. „Das Land Berlin hat jedoch die Auflage, die Bürger über Bauvorhaben zu informieren und gegebenenfalls berechtigte Anpassungswünsche umzusetzen.“

