Nach zwölf Jahren läuten die Glocken wieder

Nach zwölf Jahren haben am Montagnachmittag die drei Glocken der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche im Hansaviertel erstmals wieder geläutet. Jahrelang hatten der Kirchengemeinde Tiergarten die Mittel gefehlt, das im Rahmen der Internationalen Bauausstellung von 1955 bis 1957 errichtete Gotteshaus zu sanieren. Nach rund zweieinhalbjähriger Instandsetzung wurde jetzt mit einem Festgottesdienst der Abschluss der Arbeiten gefeiert. Neu geweiht werden musste sie nicht, da sie im Gegensatz zu den Glocken nie außer Betrieb war.

Ein Großteil der Arbeiten an der Kirche entfiel auf den filigranen Turm aus Beton. „Es fielen schon Brocken herunter“, sagte eine Sprecherin. Die Schwingungen der Glocken hätten zu Bauschäden geführt. Gegengewichte oben auf dem Turm sollen dies künftig verhindern.

Neben zahlreichen Spenden von Gemeindemitgliedern und Zuwendungen der Landeskirche, des Evangelischen Kirchenkreises Stadtmitte und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz konnte die Instandsetzung „maßgeblich durch die Förderung durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Berlin im Rahmen des Bundesprogramms ,Nationale Projekte des Städtebaus‘ erfolgen“, so die Senatsverwaltung. Für die „Sanierung Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche“ seien von Bund und Land in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden.

Der Glockenturm heißt im Volksmund „Seelenbohrer“

Insgesamt flossen nach Auskunft von Pfarrer Sascha Gebauer 1,9 Millionen Euro in die Sanierung der maroden Bausubstanz. Die alte Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche kann auf mehr als 100 Jahre zurückblicken. 1895 wurde die Gemeinde gegründet, 1906 die alte Kirche eingeweiht. 1943 durch alliierte Fliegerbomben zerstört, wurde das heutige Gotteshaus 1957 eingeweiht. Das von Stadtbaudirektor Ludwig Lemmer in den 50er-Jahren entworfene Gotteshaus wird wegen seines markanten Glockenturms im Volksmund auch „Seelenbohrer“ oder „St. Aluminium“ genannt. Das Bauwerk aus rohem Beton ist in der Architekturszene international bekannt.

Senatorin Katrin Lompscher (Linke) bezeichnete in ihrer Rede die Fertigstellung der Kirche als gelungen. Die Arbeiten seien zudem ein „wichtiger Beitrag zur Stärkung der baulichen Qualitäten des Hansaviertels mittels denkmalgerechter Instandsetzung“. Die Kirchensanierung sei eine von vier Teilmaßnahmen, die im Hansaviertel im Rahmen des Bundesprogramms umgesetzt werden. Weitere Projekte seien die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für den Hansaplatz (abgeschlossen), die Neugestaltung des Vorplatzes der Akademie der Künste (abgeschlossen) sowie die Sanierung der Hansabibliothek. Insgesamt werde das Programm von Bund und Land mit 3,8 Millionen Euro gefördert. Noch bis Ende 2019 unterstützten Bundesministerium und Land das Vorhaben „Hansaviertel – Stadt von Morgen“.

