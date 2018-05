Das Kudamm Eck hat neue Eigentümer

Berlin. Das Kudamm Eck hat einen neuen Eigentümer. Hans Grothe, der Duisburger Unternehmer und Erbauer des prominenten Gebäudes an der Ecke Kurfürstendamm 227 und Joachimsthaler Straße, hat es an die Düsseldorfer Centrum Gruppe und den Frankfurter Investor RFR veräußert.

Während RFR erst jüngst das Upper West mit anderen Immobilien an die österreichische Signa-Gruppe (KaDeWe) verkauft hat, entwickelt Centrum in Berlin unter anderem am Kurfürstendamm 12-15, wo früher der Gloria-Palast stand und das denkmalgeschützte Mampe-Haus noch steht, mit Gloria Berlin einen neuen Geschäfts- und Büro-Standort. Kritik gibt es indes an der Fassadengestaltung der beiden Neubauten.