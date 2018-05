Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz öffnet wieder

Des einen Freud, des anderen Leid: Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann eröffnet am Freitag, 18. Mai, um 16 Uhr, gemeinsam mit dem Bürgermeisters der Stadt Rüdesheim, Volker Mosler, den seit 1967 bestehenden Rheingauer Weinbrunnen auf dem Rüdesheimer Platz. Der Weinausschank ist dann bis Sonntag, 9. September, täglich von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Von Donnerstag, 12. Juli bis Donnerstag, 19. Juli, wird es in diesem Jahr erstmals eine Pause geben. Die einwöchige Unterbrechung sei zur Entlastung der Anwohner vereinbart worden, sagte Naumann.

Anwohner des Rüdesheimer Platzs prozessieren jedoch seit Jahren gegen den sommerlichen Weinausschank. Im vergangenen Jahr erlitten sie vor dem Oberverwaltungsgericht jedoch erneut eine Niederlage. In einem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, monieren sie, dass die Unterbrechung, die das Bezirksamt den Anwohnern zubilligen würde, eine "Mogelpackung" sei. Die einwöchige Pause in der Mitte des Festes werde am Ende der Ausschankzeit angehängt, sodass die Winzer wie im Vorjahr wieder eine volle Geschäftsperiode von 109 Tagen hätten. Weiter kritisiert die Anwohnerinitiative in dem Schreiben, dass das Winzerfest "in den letzten Jahren den Charakter eines ehemals gemütlichen Kieztreffs völlig verloren hat und zu einer Massenveranstaltung degeneriert sei, die an warmen Sommertagen etwa 800 bis 1000 Gäste anziehe. "Die den Betreibern zugestandenen 340 Sitzplätze werden schon zu Ausschankbeginn um 15 Uhr belegt, indem Tischdecken ausgebreitet werden - analog zu den Badetüchern auf den Liegen in den Bettenburgen von Strandhotels - um missliebige spontane Gäste, die sich zu einem Schoppen an einem der auf diese Weise "reservierten" Tisch einfinden, fernzuhalten".