Zum „Rheingauer Weinbrunnen“ ist der Siegfriedbrunnen kaputt

Der defekte Siegfriedbrunnen am Rüdesheimer Platz wird zum Weinfest wahrscheinlich noch nicht wieder sprudeln können. Mit dem Start der Brunnensaison Mitte April wurde hier ein statisches Problem festgestellt

Im Mai startet das traditionelle Weinfest am Rüdesheimer Platz. Der Siegfriedbrunnen wird bis dahin wohl nicht wieder funktionieren.

Bald wird am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf wieder der Wein sprudeln. Am 18. Mai um 16 Uhr soll der traditionelle "Rheingauer Weinbrunnen" eröffnet werden. Bis zum 10. September schenken dann verschiedene Winzer aus dem hessischen Rheingau-Taunus-Kreis hier wieder ihre Weine aus. Mit dem Landkreis unterhält der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seit Jahren eine Partnerschaft.

Erstmals soll das Weinfest in diesem Jahr nicht durchgehend stattfinden. Zwischen dem zwölften und 19. Juli ist eine einwöchige Pause geplant. Dies sei auf Wünsche aus der Nachbarschaft zurückzuführen und bereits mit den Winzern vereinbart, so Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD). Im vergangenen Jahr wurde ein jahrelanger Rechtsstreit um das Fest beigelegt. Ein Anwohner hatte gegen Lärm geklagt und war im September in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gescheitert.

Defekter Siegfriedbrunnen wurde nicht gewartet

Einziger Wermutstropfen: Der defekte Siegfriedbrunnen am Rüdesheimer Platz wird zur Eröffnung wahrscheinlich noch nicht wieder sprudeln können. Mit dem Start der Brunnensaison Mitte April wurde hier ein statisches Problem festgestellt. Ab Vergabe des Reparaturauftrags sei von einer Reparaturzeit von vier Wochen auszugehen, so Naumann. Die Frage, ob die Vergabe bislang erfolgte, beantwortete das Bezirksamt am Dienstag nicht.

Man hätte früher handeln können, kritisiert der CDU-Bezirksverordnete Simon Hertel. Er reagiert auf die Aussage des zuständigen Stadtrats Oliver Schruoffeneger (Grüne), dass Brunnen im Bezirk nicht turnusmäßig gewartet würden. "Es kann nicht sein, dass ein denkmalgeschützter Brunnen nicht in festgeschriebenen Intervallen überprüft wird", sagt Hertel. Aufgrund der Bedeutung und Verbindung mit dem berlinweit bekannten Weinfest hätte man in eine jährliche Wartung vorausschauend einplanen müssen. "Hier hat der Bezirk eindeutig geschlafen."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.