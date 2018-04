Wieso fünf Mütter fünf Monate aufs Elterngeld warten müssen

Das Elterngeld ist auch in Berlin eine Erfolgsgeschichte. Man merkt es an den steigenden Geburtenzahlen in Berlin – zuletzt waren es rund 41.000 Kinder, die in der Hauptstadt auf die Welt kamen. Doch was tun, wenn das Elterngeld erst mit großer Zeitverzögerung ausgezahlt wird? Ist es doch Geld, das die Familien oder alleinerziehenden Elternteile dringend zum Leben brauchen. Fünf junge Mütter sitzen an diesem Morgen mit ihren Babys zusammen in einem Café am Lietzensee, die Kinder, alle nur wenige Monate alt, schauen neugierig im Gastraum herum, starren durch die Scheibe auf ein knalloranges Müllauto, wirken ausgeglichen. Die Mütter dagegen sind angespannter. Denn in allen Fällen lässt oder ließ das versprochene Elterngeld viele Monate auf sich warten. Warum? Die Elterngeldstelle im Jugendamt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf kommt mit der Bearbeitung der Anträge nicht nach.

"Mein Freund schießt mir das Geld vor. Blöde Situation."

"Es wird langsam finanziell eng", sagt beispielsweise Franziska Olhorn. Die 32-Jährige hat am 8. September ihren Sohn bekommen. Beantragt hat die Grafikdesignerin das Elterngeld in Charlottenburg-Wilmersdorf allerdings erst am 10. November. Die Geburt mit Kaiserschnitt hatte sie mitgenommen, sie brauchte einige Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen, die aufwendigen Anträge richtig auszufüllen, die Geburtsurkunde zu besorgen, die Bescheinigungen einzureichen. Nur wartet sie seit fünf Monaten auf ihren Bescheid, ist ohne Einkommen. Wie bezahlt sie die Miete und die Rückzahlung des Bafög-Kredits bis dahin? "Mein Freund schießt das Geld vor. Aber ich komme mir blöd dabei vor. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient", sagt Franziska Olhorn.

Auf der Homepage des Bezirksamts kann man einsehen, bei welcher Kalenderwoche der eingereichten Anträge die Sachbearbeiter gerade angekommen sind. "Die brauchen für eine Kalenderwoche manchmal bis zu drei Wochen", sagt Claudia Labian. Die Lehrerin und frischgebackene Mutter einer Tochter, die am 2. November geboren wurde, wartet auch noch auf ihr Geld. Die 32-Jährige hatte ihren Antrag Ende November im Bezirksamt abgegeben, weiß im Gegensatz zu den anderen an diesem Morgen auch sicher, dass er auch dort eingetroffen ist. Denn eigentlich soll man dort nicht anrufen und nachfragen, wie der Stand ist – jede Nachfrage kostet die Mitarbeiter ja zusätzliche Zeit. Doch sie hat es während der Sprechzeit 38 mal versucht, bis endlich jemand an den Apparat ging. "In anderen Bezirken geht es viel schneller mit dem Elterngeld", hat Labian festgestellt.

162 Tage warten – dabei war der Antrag korrekt ausgefüllt

Die fünf Frauen an diesem Morgen gehören einer selbstbewussten, arbeitenden Frauengeneration an. "Ich habe immer mein eigenes Geld verdient", sagt auch Anne Wartgenstedt. Die 34-Jährige ist Lehrerin. Im September wurde die Tochter geboren, im November stellte sie den Antrag auf Elterngeld in Charlottenburg-Wilmersdorf – und wartet seitdem. Ihr Mann und sie hätten gespart, man käme schon über die Runden. Die ersten zwei Monate gibt es durch Arbeitgeber und Krankenkasse noch Mutterschutzgeld. Aber danach? Dann ist erst mal Ebbe auf dem Konto, es geht ans Ersparte. Eigentlich soll ja jetzt das Elterngeld greifen. Und die Idee ist nicht, dass man sich ein finanzielles Polster zurechtlegen muss, um bis zur Auszahlung sein Leben bestreiten zu können.

Auch bei Anne Haverland, die am 14. September ihren Sohn zur Welt brachte, hat es 162 Tage gedauert, bis der Elterngeldbescheid aus Charlottenburg-Wilmersdorf endlich kam. Das sind über fünf Monate. Dabei hatte sie alles vollständig abgegeben. "Ich arbeite im Steuerbüro", sagt sie. Als der Bescheid dann endlich da war, war das Geld auch sofort auf dem Konto. Das geht dann ganz schnell.

Je nach Geburtstermin geht es auch mal flotter

Und manchmal geht es auch in Charlottenburg-Wilmersdorf flotter. So haben Agnes Löloff, eine Projektmanagerin, und Claudia Labian am exakt gleichen Tag ihren Antrag abgegeben: am 28. November. Die Tochter von Agnes Löloff kam allerdings zwei Wochen vor der Tochter von Claudia Labian auf die Welt, deshalb haben sie unterschiedliche Sachbearbeiter. Agnes Löloff hat am 15. März ihren Bescheid erhalten. Alles in weniger als vier Monaten. Und Claudia Labian? Die wartet weiterhin, seit viereinhalb Monaten.

Vier Sachbearbeiterinnen wegen Risikoschwangerschaften ausgefallen

Auf Anfrage bestätigte Bezirksstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) die Situation. "Das ist tatsächlich ein großes Problem", sagte sie. Trotz großer Bemühung kriege sie die Lage nur schwer in den Griff. Größte Schwierigkeit seien die fehlenden Mitarbeiter. Vier Sachbearbeiterinnen konnten sehr kurzfristig nicht mehr zur Arbeit erscheinen, weil sie wegen Risikoschwangerschaften nicht mehr ins Büro zurückkehren durften. Auch sonst sei der Krankenstand hoch. Man bemühe sich aber um schnelle und "kreative" Lösungen. Die Familienstadträtin betonte auch, dass soziale Härtefälle bevorzugt bearbeitet würden. Beispielsweise Alleinerziehende, denen drohe, dass sie wegen des ausbleibenden Geldes ihre Miete nicht mehr zahlen könnten. Die müssten sich aber direkt bei der Elterngeldstelle melden, damit man dort von der Not erfahre. Nur dann könne man reagieren. In dem Bezirk wurden dieses Jahr schon 857 Anträge auf Elterngeld gestellt (Stichtag 28.3.). Im Jahr 2017 waren es 4180 Anträge. Berlinweit waren es im letzten Jahr 52.206 Anträge.

In Charlottenburg-Wilmersdorf ist die schleppende Auszahlung beim Elterngeld schon länger ein Problem. Zuletzt war es im Sommer 2017 ein Thema. Damals hieß es, der Elterngeld-Antrag werde im Schnitt innerhalb von sieben Wochen bearbeitet, der Zeitraum könne aber "je nach Schwierigkeit und Vollständigkeit" abweichen. De facto belief sich schon damals die längste Bearbeitungszeit auf vier Monate. "Gerade für junge Familien ist jeder Tag ohne Geld ein Tag zu viel", sagte Bezirksstadträtin Schmitt-Schmelz damals. Und versprach Besserung.

Für einen Anruf braucht man viel Geduld

Inzwischen steht auf der Homepage der Elterngeldstelle Charlottenburg-Wilmersdorf, man bearbeite Anträge "bis längstens 45. Kalenderwoche 2017". Das ist die Woche vom 6. bis 12. November 2017. Eltern, die in diesem Zeitraum ihren Antrag abgegeben haben, warten also schon fünf Monate auf ihr Geld. Und bis dahin wissen sie oft nicht einmal, ob ihr Antrag vollständig eingegangen ist. Denn bis auf Weiteres ist der Besuchsverkehr eingeschränkt. Einen Sachbearbeiter kann man nur treffen, wenn es um "die Klärung komplizierter Sachverhalte" geht. Ansonsten bittet man – auch telefonisch – "von Anfragen zum Bearbeitungsstand" abzusehen. Wer trotzdem in den angegebenen Telefonzeiten anruft, braucht Geduld und eine gute Wiederwahltaste. Häufig nimmt niemand ab.

In Mitte dauert die Bearbeitung drei Wochen

Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie heißt es grundsätzlich, das Elterngeld solle "so schnell wie möglich" ausgezahlt werden. Auch eine Verwaltungsregelung besagt, dass die Auszahlung nur maximal acht Wochen auf sich warten lassen dürfe. Schließlich "gleicht das Elterngeld fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen", deshalb wurde es 2006 von der damaligen Großen Koalition eingeführt. Wer Monate warten muss, weiß oft kaum, wie er die fälligen Rechnungen bezahlen soll. In anderen Bezirken läuft es mit der Auszahlung deutlich besser. So liegt im kinderreichen Bezirk Mitte die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei rund drei Wochen.

