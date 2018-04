Avus-Tribünen werden ab Montag saniert

Hier wurden seit 1998 keine Rennen mehr gefahren: die Avus-Tribüne an der Stadtautobahn A115 in Charlottenburg

So trist das Dasein des Avus-Tribünen in den vergangenen Jahren war, es gibt Licht am Horizont. Nach einer Planungs- und Beantragungsphase beginnt am kommenden Montag, 9. April, mit dem Abriss des maroden und einsturzgefährdeten Dachs die Sanierungsphase für das denkmalgeschützte Bauwerk. Um den laufenden Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird die AVUS erst gegen 22 Uhr gesperrt, dann rücken Bagger und Kräne an.

Gebaut werden darf nur in den Ferien

Es wird nicht einfach für den Bauherrn, sein Vorhaben auch zu einem Ende zu bringen, denn gebaut werden darf nur während der Ferien, um die Verkehrsbehinderungen an der A115 zu minmieren. "Wir reißen also jetzt das Dach ab", sagt Eigentümer Hamid Djadda. Dann müsse die Tribüne wieder bis zu den Sommerferien und den Herbstferien warten, bis in Etappen weitergebaut werden dürfe. "Wenn alles gut geht, wollen wir im Sommer 2019 fertig sein", hofft Djadda.

So sollen die Avus-Tribünen aussehen, wenn sie einmal fertig sind

Foto: dreidesign

Der Unternehmer will unterhalb der Sitzreihen Büros bauen. Als besonderer Clou des Entwurfs des Hamburger Architekten Christoph Janieschaber ist ein verglaster Veranstaltungsraum auf der Kanzel in der Mitte der Tribüne gedacht – Feiern direkt an der tosenden Autobahn mit 90.000 Fahrzeugen pro Tag. Blicke der Autofahrer soll das Spezialglas nicht durchlassen, das würde ablenken. Auch auf der restlichen Tribünenfläche dürfen keine Ablenkungen für Autofahrer entstehen, so wollen es die Behörden. Bis zu fünf Millionen Euro will Djadda mit Hilfe von Investoren in die Tribüne stecken. Warum? "Es ist ein ungewöhnliches Projekt, und ich mache ungern normale Sachen", sagt der Unternehmer, der im vergangenen Jahr auch Berliner Marzipan der Marke Ohde auf den Markt gebracht hat. Immerhin, so meint er stolz, rette er mit seinem Projekt auch ein Stück Berliner Geschichte.

Zum Abriss ein kleines Event

Aus dem Abriss will Djadda auch ein kleines Event machen. Auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) hat sein kommen angesagt. "Das ist ja auch nicht irgendein Bauprojekt", sagt der Rathauschef. Lange habe man sich über den Niedergang des Bauwerks geärgert. "Jetzt sind wir froh, dass die City West mit dem Neubau wieder ein repräsentatives Entree bekommt."