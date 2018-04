Wie es rund um den Bahnhof Zoo weitergeht

Das Umfeld des Bahnhofs Zoologischer Garten gehört zum Zentrum der City West und ist von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung für Berlin. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen plant daher in Kooperation mit den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte eine städtebauliche Neuordnung der Bereiche nördlich und südlich der Hertzallee sowie des Hardenbergplatzes.

In einer ersten Standortkonferenz werden am Mittwoch, 11. April, im Palazzo-Zelt an der Hertzallee 41 für den Bereich nördlich der Hertzallee die Anforderungen an den vielschichtigen Ort und die Rahmenbedingungen der städtebaulichen Entwicklung vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit einer Ausstellung. Um 19.30 Uhr begrüßen Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen und Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) die Gäste. Anschließend gibt es Vorträge und die Möglichkeit zur Diskussion.