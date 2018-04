Das Spiel mit bunten Schatten im Bikini Berlin

Charlottenburg. Der Eingang des Bikini Berlin ist zum neuen Selfie-Paradies geworden. Alle paar Minuten zücken neue Gäste und Kunden des Kaufhauses ihr Smartphone und suchen nach dem richtigen Winkel, nach der passenden Spiegelung, um sich selbst in Szene zu setzen. Grund dafür ist die neue Kunstausstellung mit dem Titel "Light Catching Shadows", die noch bis Ende April zu sehen ist. In ihr ist es möglich, sich selbst sowie den Hintergrund mehrfach und in den verschiedensten Farben zu spiegeln.

Paravents aus Glas brechen das Licht

Die Installation der Berliner Glaskünstlerin Camilla Richter besteht aus einer Art Paravent aus farbigen und dichroitischen Gläsern. Ein sperriger Begriff für einen faszinierenden Effekt: Die von Camilla Richter auf dem weißen Bodenpodest aufgebauten Gläser sind so beschichtet, dass sie das Licht in verschiedenen Farben brechen. In zwei Metern Höhe aufgebaute, hinterleuchtete und sich von Motoren bewegende Spiegel, verändern die Form der Reflexion. Dadurch entstehen auf dem Boden Schatten in unterschiedlichen Farben und Formen, mal in blau, mal lila, mal rot.

Fasziniert von den Lichtern in der Natur: die Berliner Glaskünstlerin Camilla Richter

Foto: Anja Mayer

"Die Idee für diese Art von Installation habe ich der Natur entnommen", erklärt Camilla Richter, die Produktdesign an der Universität der Künste (UdK) studierte. "Dort faszinieren mich die sich ständig verändernden Farben, die es nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gibt – so wie den Regenbogen." Mit den bunten Gläsern in der Installation, die sie eigens für das Bikini Berlin konzipierte, wolle sie den Frühling einläuten. "Ich habe mich sehr über die Einladung des Bikini gefreut", sagt sie. "Hier habe ich die Möglichkeit, groß zu arbeiten." Der verwinkelte Paravent ist bis zu zwei Meter hoch und sechs Meter breit. Zusätzlich können die Gäste selbst mitmachen und das große Panoramafenster im Untergeschoss mit bunten Stickern verzieren.

Bikini gibt weitgehend unbekannten Künstlern eine Chance

Eingeladen worden ist Camilla Richter von Kuratoren des Bikini Berlin, die seit zwei Jahren eine Ausstellung zum Frühling in dem Concept Store organisieren, in der bislang weitgehend unbekannte Künstler präsentiert werden. "In diesem Jahr war es uns wichtig, mal mit einer Berliner Künstlerin zusammenzuarbeiten", sagt Marketing-Referentin Katrin Schneider. Im vergangenen Jahr zeigte das Bikini die französische Künstlerin Mademoiselle Maurice mit ihren bunten Papierkranichen und im Jahr zuvor die britische Künstlerin Rebecca Louise Law mit einem von der Decke hängenden, bunten Blumengarten.