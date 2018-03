Im Westen Berlins Was am Donnerstag im Rathaus geschah

Berlin. In der vergangenen Legislatur stimmte die BVV für ein Bebauungsplanverfahren, das auch die Grünfläche am Franz-Cornelsen-Weg zwischen Dillenburger- und Wiesbadener Straße einbezog. Der Investor Becker & Kries plant hier mehr als 70 Wohnungen. Auch die CDU-Fraktion sprach sich damals dafür aus.

In einer ungewöhnlichen Allianz mit Grünen und Linken hat die Union dem nun eine Absage erteilt. Gegen die Stimmen von SPD und FDP wurde beschlossen, nicht auf eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Landes Berlin zu verzichtet. Diese liegt seit mehr als 50 Jahren auf der Wiese und sichert das private Grundstück als öffentliche Grünfläche. Erst ein Verzicht würde einen Bau ermöglichen. Man habe davon allerdings erst jetzt erfahren, begründete der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christoph Brzezinski, den Meinungswandel. Ferner habe die BVV im Jahr 2016 das Bürgerbegehren zum Erhalt von Grünflächen übernommen, unter das auch die Cornelsenwiese falle.

FDP-Fraktionschef Johannes Heyne sprach sich für die Bebauung aus. Der Druck auf den Wohnungsmarkt in Schmargendorf sei groß. Ferner seien hier Ausweichquartiere für einige Mieter der mittlerweile denkmalgeschützten Autobahnüberbauung an der Schlangenbader Straße geplant, wenn diese saniert wird. Die SPD plädierte dafür, in dieser Sache das Land Berlin mit einzubeziehen, zu dessen Gunsten die Grunddienstbarkeit existiere.

Nachklapp zur Flüchtlingsunterkunft an der Quedlinburger Straße

Am 28. Februar fand in der Mehrzweckhalle der Mierendorff-Grundschule eine Informationsveranstaltung zur geplanten Modularen Flüchtlingsunterkunft (MUF) an der Quedlinburger Straße 45 statt. Der Andrang war groß, der Raum aber zu klein. Viele Interessierte wurden nicht mehr eingelassen. "Ich bedaure, dass wir das Interesse der Bürgerinnen und Bürger unterschätzt haben", entschuldigte sich Bezirksbürgermeister Naumann nun und verwies auf die Dokumentation der Veranstaltung auf der Internetseite des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF).

Der CDU-Verordnete Serdar Bulat kritisierte, dass sich das Bezirksamt den Fragen, Kritiken und Appellen all derer, die draußen bleiben mussten, nicht gestellt und sogar verweigert habe. Diese Einschätzung teilte Naumann nicht. Der Fehler solle sich aber nicht wiederholen. Die von ihm in Aussicht gestellte Folgeveranstaltung noch vor der Sommerpause werde in einem größeren Raum stattfinden.

Senat will weiteres MUF an der Arcostraße

Wo allerdings sonst noch Flüchtlinge im Bezirk untergebracht werden sollen, scheint alles andere als ausgemacht. Bereits länger verlangt der Senat, dass alle zwölf Bezirke jeweils zwei potentielle Standorte benennen. Einen sieht Charlottenburg-Wilmersdorf aktuell an der Ecke Brabanter- und Aachener Straße. Das Grundstück direkt hinter dem Stadtbad Wilmersdorf gehört den Berliner Bäderbetrieben. Der Senat habe es jedoch als ungeeignet eingestuft, so Naumann. Gleiches gilt für einen weiteren potentiellen Standort an der Reichsstraße in Westend. Diesen habe das Bezirksamt zwar nicht offiziell benannt, allerdings Dialogbedarf dazu angemeldet, so der Bürgermeister weiter.

Laut Naumann habe der Senat jedoch nun einen anderen Standort in Charlottenburg ins Auge gefasst, und zwar an der Arcostraße 9/11. Bisher war auf dem landeseigenen Grundstück ein Neubau mit bis zu 100 Wohnungen vorgesehen. Den jüngsten Vorschlag habe man sofort offiziell in Dissens gestellt, so Naumann. "Auch wenn die Spree sich zwischen beiden Standorten befindet, handelt es sich um eine Verdichtung zur Quedlinburger Straße, die wir für keineswegs zuträglich, geschweige denn verträglich halten."

Als zweiten potentiellen Standort habe der Senat den Parkplatz P01 (Olympische Straße, Ecke Rominter Allee) benannt. Diesen hatte der Bezirk bereits in der Vergangenheit vorgeschlagen. Aufgrund eines Vetos der Senatssportverwaltung sei er jedoch auf Landesebene verworfen worden. Laut Naumann wolle der Senat seine berlinweite Liste mit potentiellen Standorten am Dienstag finalisieren.

Zweckentfremdung im Bezirk nicht ausreichend geahndet?

Er würde die Zweckentfremdungsverbotsverordnung viel zu lasch durchsetzen. Diesem Vorwurf von SPD, Grünen und Linken sah sich der zuständige Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) ausgesetzt. Selbst bei expliziten Hinweisen etwa auf leerstehende Wohnungen würden die Vorgänge nicht oder nur schleppend bearbeitet. So habe der Bezirk seit Inkrafttreten der Verordnung im Jahr 2014 lediglich 750 Euro an Bußgeldern verhängt. In Friedrichshain-Kreuzberg seien es im gleichen Zeitraum mehr als 1,7 Millionen Euro gewesen.

Diese Vorwürfe wies Herz entschieden zurück. "Sämtlichen Hinweisen gehen wir selbstverständlich schnellstmöglich nach und bearbeiten sie im Sinne des Gesetzes." Oberstes Ziel dabei sei die Rückführung beziehungsweise Beibehaltung von Wohnraum, nicht die Strafzahlung. Das bevorzugte Mittel seines Amts seien Zwangsgeldandrohungen, die gleich mit der Rückführungsanordnung verbunden würden. So entstünde kein weitere Rechtsweg. Die Verwaltung könne sich aber nicht außerhalb geltenden Rechts bewegen und wichtige Ziele, wie den Erhalt von Wohnraum, nach subjektiven Maßstäben bemessen. Es gebe zahlreiche Ausnahmen, die zu dulden seien.

Konkreter Stein des Anstoßes ist das Wohnhaus an der Suarezstraße 24/25. Der Eigentümer will es abreißen. Ein Großteil der Wohnungen soll leerstehen und bereits zurückgebaut worden sein. Der Verdacht, dass hier eine Zweckentfremdung vorliegen könnte, sei gegenüber dem Bezirksamt bereits im Juni 2017 geäußert worden, so der Linken-Fraktionsvorsitzende Niklas Schenker. Der Fachbereich Zweckentfremdung hat allerdings im erst im Januar 2018 eine Prüfung eingeleitet. Den Zeitverzug begründete Herz mit einer "Personaleinzelangelegenheit", auf die er nicht weiter eingehen wollte. Ein Abrissantrag des Eigentümers befände sich derzeit in der Prüfung. Einer Leerstandsgenehmigung bedürfe es in dieser Phase nicht.