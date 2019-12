Treffen mit alten Freunden in der Bahnhofsmission

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier besuchte am Mittwochvormittag die Bahnhofsmission am Zoo. Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal, wie er sagte. Von Carolin Brühl Dass an einem Vormittag Deutschlands Außenminister in der Bahnhofsmission am Zoo auftaucht, ist für die Einrichtung fast nichts Besonderes. Frank-Walter Steinmeier ist ein alter Freund des Hauses – auch, wenn seine Termine dort nicht immer medial begleitet werden, was ihn ehrt. Steinmeier hat am Zoo schon bei der Essenausgabe für Obdachlose geholfen oder ist in einer Winternacht im Kältebus mitgefahren. Bahnhofsmissions-Mitarbeiterin Hilla bringt es auf den Punkt: „Als sie das erste Mal bei uns waren und uns geholfen haben, den Gästen Essen auszugeben, war da sofort so ein spontanes Miteinander.“ Man umarmt sich herzlich.

Alte Vertrautheit: Hilla, eine langjährige Mitarbeiterin der Bahnhofsmission reicht Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ein Glas Wasser. Foto: Carolin Brühl

Steinmeier hat über Obdachlosigkeit promoviert

Was nur wenige wissen, der SPD-Politiker hat seine Doktorarbeit über „Bürger ohne Obdach - Zwischen Pflicht zur Unterkunft und Recht auf Wohnraum“ geschrieben und viele Jahre Beratung in verschiedenen Projekten in diesem Bereich gemacht. Auch als Außenminister scheint er diesen Bereich der Gesellschaft nicht aus den Augen zu verloren zu haben. Er weiß, dass die Hilfesuchenden, die sich bei Dieter Puhl und seinem Team an der Jebensstraße einfinden, nicht mehr überwiegend Deutsche sind: „Die Arbeit in der Bahnhofsmission hat sich verändert. Das ist ein wahrhaft europäisches Projekt geworden“, sagt er mit Verweis auf viele Menschen aus Osteuropa, aber auch Flüchtlinge aus der arabischen Ländern und Afrika, die in der Bahnhofsmission ankommen und versorgt werden. Er bewundere die täglichen Akte gelebter Nächstenliebe der viele ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich sicher auch oft "überwinden müssen, den Menschen die hier oft in schwierigen hygienischen Verhältnissen herkommen" zu helfen.

Kleine Gespräche am Rande: Lutz erklärt dem Außenminister seine Sicht der Dinge. Foto: Carolin Brühl

Zuflucht seit 120 Jahren

Dieter Puhl legt indes Wert darauf, dass die Bahnhofsmissionen schon seit 120 Jahren Menschen Zuflucht bieten, egal aus welchen Ländern sie kommen: „Das ist für uns nicht neu“, sagt der Leiter der Einrichtung am Zoo. Neu sei, dass die Zahl der Obdachlosen in Berlin in nur wenigen Jahren von 1000 auf 6000 gestiegen sei, das Hilfesystem des Landes aber nicht proportional mitgewachsen sei. Ohne Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit sei die Arbeit nicht mehr zu leisten, sagte Puhl und dankte beispielhaft Südafrikas Botschafter Horst Brammer, der mit 35 Botschaftsangehörigen am 18. Juli zum zweiten Mal einen Tag in der Bahnhofsmission mitgearbeitet habe und auf einer Benefizgala 15.000 Euro Spenden für deren Arbeit eingeworben habe. Dass sich vor allem in den Zeiten des Wahlkampfs viele jeder Couleur in der Bahnhofsmission einfänden, ficht Puhl indes nicht an. "Wir haben viele Schnittmengen mit allen Parteien und letztlich machen wir 365 Tage im Jahr Wahlkampf für unsere Sache."

Zwei Fans der Bahnhofsmission: Südafrikas Botschafter Horst Brammer und der deutsche Außenminister. Foto: Carolin Brühl

Viel Hilfe dank ehrenamtlicher Helfer

Stellvertretend für sein Team stellte Puhl Frank-Walter Steinmeier Menschen vor, die sich in unterschiedlichen Bereichen für die Arbeit mit Obdachlosen einsetzen: eine Wilmersdorfer Waldorf-Schülerin, die nach einem Praktikum noch immer weiter einige Tage in der Woche mithilft, die Diakonin, die als mobile Einzefallhelferin Leben retten kann, weil sie dank großzügiger Spenden einen Einjahresvertrag bekommen hat oder ein DB-Service-Mitarbeiter, der regelmäßig vorbeikommt um mitzuarbeiten. "Es ist für uns alle eine gute Erfahrung, wie gut es uns geht und wie schnell es geschene kann, dass einer durchs soziale Netz fällt, sagt Ronny. Dann ist da auch der Bundespolizist Detlef Schilde aus der Nachbarschaft, der der Bahnhofsmission freundschaftlich verbunden ist oder auch Detlef Grubert, der Vorsitzenden der Freimaurer-Loge Royal York in Wilmersdorf, der mit seinen Logenbrüder Fußpflege für Obdachlose spendiert. "Über allem steht aber unser Chef", sagte Puhl und weist auf ein Kreuz an der Wand.

Nächstenliebe im Zeichen des Kreuzes für alle: Dieter Puhl und sein "Chef". Foto: Carolin Brühl

