Berlin. Die Sperrung des Nord-Süd-Tunnels zerrt schon am ersten Tag an den Nerven vieler S-Bahn-Fahrgäste. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Die lässige Floskel „Ab durch die Mitte“ können sich die Stammnutzer der S-Bahn Berlin für die kommenden sechs Wochen wohl aus dem Kopf schlagen. Denn wegen Bauarbeiten am Nord-Süd-Tunnel sind seit der Nacht zu Sonnabend weite Streckenteile des innerstädtischen Netzes gesperrt. Wer sich zu Beginn des Ersatz- und Umfahrungsbetriebs vor Ort umsah und mit den Menschen auf Bahnsteigen und in den Zügen sprach, bekam einen Vorgeschmack auf die angespannte Stimmung, die sich angesichts sinkender Temperaturen und eines drohenden Streiks in den kommenden Wochen verschärfen wird.