Berlin. Die Energiekrise macht erfinderisch. Mit neuem System will der Bezirk den Verbrauch bremsen. Diese Erfolge gab es bereits.

Friedrichshain-Kreuzberg will die Heizkosten drücken. Allein 41 Schulgebäude kommen dafür infrage. Rund 300.000 Euro investierte der Bezirk im vergangenen Jahr in vergleichbare Projekte, die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) und Stadtrat Andy Hehmke (SPD) am Donnerstag vorstellten. Man beabsichtige, so Herrmann, für den Erwerb weiterer Spar-Technik Mittel in Millionen-Höhe auszugeben.