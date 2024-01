Berlin. Erste Plakate der Parteien hängen. Canan Bayram (Grüne) hofft nach 2021 auf ein erneut klares Ergebnis bei der Wahl-Wiederholung.

Die Bundestagsabgeordnete Canan Bayram (Grüne) ließ bei ihrem persönlichen Einstieg in den Wahlkampf keine Zeit verstreichen. Sie ist im Wahlkreis 83 aufgestellt. Der umfasst Friedrichshain-Kreuzberg sowie Prenzlauer Berg Ost. Von null bis drei Uhr befestigten sie und ihre Mitstreiter gleich Montag früh Plakate, etwa im Bötzowkiez, im Wrangelkiez nahe dem Görlitzer Park sowie im Bereich Hagelberger Straße in Kreuzberg. Unterstützung erhielt sie von Bezirksbürgermeisterin und Parteikollegin, Clara Herrmann. Lesen Sie auch:Berlin-Wahl 2023: Weitere Panne in Kreuzberg