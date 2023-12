Berlin/Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft wirft den vier Tatverdächtigen vor, Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa vorbereitet zu haben.

Am Tag danach hat jeder im Gebäudeensemble an der Alten Jakobstraße in Mitte seine Meinung zu den Geschehnissen des Vortags. Der Polizeieinsatz im Rahmen der Festnahme von Terrorverdächtigen der islamistischen Hamas am Donnerstag war der Moment, als internationales Kriegsgeschehen Berlin erfasste. Die Anwohner sind an diesem Freitagmittag teils noch merklich bewegt davon. Drei der vier am Donnerstag Festgenommenen sind in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mit.

Die Wohnung im ersten Stock (blaue Fensterrahmen) auf einem Hinterhof der Alten Jakobstraße war am Donnerstag Ziel einer Polizeiaktion. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Einer der Polizeieinsätze unter Federführung des Bundeskriminalamtes (BKA) galt in Mitte einer Wohnung auf dem ersten Hinterhof eines gepflegten Gebäudekomplexes. Das Wohnhaus entstand 1997 in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Todesstreifens.

Mutmaßliche Mitglieder einer Terrorzelle der Hamas gefasst

Die Wohnungen befinden sich jeweils im Besitz unterschiedlicher Eigentümer, die Mieter haben. „Hier ist ein ständiges Kommen und Gehen“, sagt ein Anwohner. Auch der Hausmeister erklärt, es sei unübersichtlich, wer wo wohnt. Er hat sein Büro unmittelbar unter der Wohnung, in der am Donnerstag ein Polizeieinsatz stattfand. Der Bewohner hat bei ihm keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ein Mann um die 50 Jahre. Man hat sich mal gegrüßt, mehr nicht“, so der Hausmeister.

Die Polizei hatte am Donnerstag die Wohnungstür aufgebrochen und nach dem Einsatz mit Sperrholzplatten gesichert. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Im ersten Stock, wo die Wohnungstür durch die Polizei aufgebrochen worden war, sind nun zur Sicherung Spanplatten installiert. Sie ist nur wenige Schritte entfernt vom nächsten Personenaufzug. Der Name am Türschild der 45-Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung passt zum Ältesten der mutmaßlichen Verschwörer, dem 1967 geborenen Ibrahim El-R.

Nachbarn nahmen aus der Wohnung nichts Auffälliges wahr

Weder der Hausmeister, der sein Büro direkt unter der Wohnung hat, noch der Betreiber eines IT-Unternehmens in den unmittelbar angrenzenden Büroräumen hat je ein Geräusch aus der Wohnung gehört. Eine Nachbarin sagt, es sei im Rückblick schon unheimlich, dass derartig nahe Terrorismusverdächtige unterwegs gewesen seien. „Und dann auch noch in einer so unscheinbaren Gegend.“ Umgebung, Straße und Gelände hätten ihr immer das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Was den Ermittlern bei der Vorbereitung des Einsatzes am Donnerstag möglicherweise zugutekam: Das gesamte Wohnareal ist kameraüberwacht.

In Karlsruhe wurden am Freitag die am Donnerstag festgenommenen mutmaßlichen Mitglieder der islamistischen Hamas vorgeführt. In zwei Fällen setzte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) zwei Haftbefehle in Vollzug. Im dritten Fall wurde erst noch Haftbefehl erlassen, der dann ebenfalls in Vollzug gesetzt wurde.

Festnahmen in Berlin und Rotterdam

Der vierte Verdächtige, der Niederländer Nazih R., wird später, zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt vorgeführt. Er war aufgrund eines europäischen Haftbefehls des BGH-Ermittlungsrichters in Rotterdam festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mitteilte, werden zunächst die drei in Berlin festgenommenen Verdächtigen vom Ermittlungsrichter des BGH angehört. Der im niederländischen Rotterdam festgenommene Mann kommt erst im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens nach Deutschland.

Zwei Personen werden von Polizisten bei einem Hubschrauberlandeplatz von einem Hubschrauber zu einem Auto geführt. © DPA Images | Uli Deck

Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft den vier Männern vor, nach Waffen gesucht zu haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Den Beschuldigten wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen „über eine enge Anbindung an Führungskräfte“ des militärischen Flügels der Hamas verfügt haben.

Am Freitagmorgen begannen die Vorführungen der Terrorverdächtigen

In Berlin waren der ägyptische Staatsangehörige Mohamed B. sowie die im Libanon geborenen Abdelhamid Al A. und Ibrahim El-R. festgenommen worden. Nach Beginn der Vorführung des ersten Beschuldigten am Freitagmorgen wurden die zwei weiteren Beschuldigten aus Berlin mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen.

Festnahmen in Berlin und Rotterdam vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges

Die Aktivitäten der Männer stehen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober. Vielmehr soll der erste Hinweis auf die vier Männer bereits aus dem vergangenen Sommer stammen.

Was jetzt mögliche Strategien der Hamas sind

Konkrete Anschlagsziele gab es nach bisherigem Kenntnisstand der Behörden noch nicht. Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Dabei seien sie von dem in Rotterdam festgenommenen Mann unterstützt worden. Die Sicherheitsbehörden hatten die Verdächtigen nach dpa-Informationen schon auf dem Radar, bevor der Hinweis auf ihre Suche nach Waffen aus dem Ausland kam.

Anschläge außerhalb von Israel und den Palästinensergebieten zu verüben, wäre ein Strategiewechsel der Hamas. Dieser könnte seinen Ursprung womöglich in dem gewachsenen iranischen Einfluss auf den militärischen Arm der Hamas haben.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kommentierte am Freitag die jüngsten Festnahmen gegenüber der Berliner Morgenpost: „Die Sicherheitslage ist angespannt. In Berlin und in ganz Deutschland.“ mit dpa

