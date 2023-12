Berlin. Alexander Hadlich, Chef im Jugendtreff, stellt die Händler mitunter persönlich zur Rede. Doch die Lage ist außer Kontrolle geraten.

Die Drogenhändler im Böcklerpark rücken immer näher an den größten Jugendtreff von Kreuzberg heran. Auf dem Weg bieten sie Minderjährigen Betäubungsmittel an, belästigen Frauen. Ohne Security-Einsatz ist keine Abendveranstaltung mehr möglich. Leiter Alexander Hadlich rief daher jetzt Bezirksamt, Polizei und Drogenhilfe zur Krisenkonferenz zusammen. Er will endlich einen Zaun vor dem Gebäude. Danach sieht es aber derzeit nicht aus.