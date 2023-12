Berlin. Vom Alarmknopf bis zur Selbstverteidigung: Gegen Gewalt gegen Mitarbeiter muss das Bezirksamt Sicherheitsmaßnahmen in Stellung bringen.

Beleidigungen, Schläge und Messerangriffe: Mitarbeiter in den Berliner Behörden sehen sich täglich Gewalt durch Bürger ausgesetzt. In Friedrichshain-Kreuzberg wurde allein im ersten Halbjahr in bestimmten Abteilungen durchschnittlich an jedem Arbeitstag ein Angriff verzeichnet. Die Liste von Präventions- und Vorsichtsmaßnahmen, die das Bezirksamt für seine Amtsträger ergreifen muss, zeigen darüber hinaus ein erschreckendes Bild vom Verhältnis vieler Bürger zu den Menschen in den Amtsstuben.