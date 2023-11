Berlin. Schwerverletzte und Notoperationen, wo man einst baden ging und Schlittschuh fuhr: Ein Besuch bei Dreharbeiten zur ZDF-Serie „KraNK“.

Immer wieder trifft Ben in dem kleinen Durchgang draußen auf Adrian. Immer wieder zündet er sich eine Zigarette an und inhaliert tief, während er mit dem Drogenabhängigen diskutiert. Wenn sich Adrian – der von Ben behandelt wird, obwohl er nicht krankenversichert ist – schließlich mit langen Schritten entfernt, zögert der Arzt, ob er ihm nachlaufen soll. Schließlich wendet er sich aber doch zum Personaleingang der Notaufnahme.

Bevor er die Tür erreicht, kommt sofort eine Mitarbeiterin und streift Slavko Popadić eine dicke Winterjacke über das beige OP-Hemd, damit er zwischen den Takes nicht friert. Eine Make-up-Artistin frischt die Maske auf. Nach einer kurzen Besprechung mit dem Team gehen alle wieder auf ihre Plätze, der Regisseur ruft „Und bitte!“ – und die Szene geht von vorne los.

Der 32-Jährige Popadić spielt mit dem Notarzt Ben eine der Hauptrollen in der ZDF-Serie „KraNK“ – kurz für Krankenhaus Neukölln –, die seit Anfang August und noch bis zum 12. Dezember im Erdgeschoss des SEZ-Gebäudes an der Landsberger Allee gedreht wird. In acht 45-minütigen Folgen will die Serie vom Alltag in einer Rettungsstelle erzählen. Die junge Ärztin Zanna aus München, dargestellt von Haley Louise Jones, die an diesem Tag leider tatsächlich krank und nicht am Set ist, trifft als neue Leitung der Notaufnahme auf ein Team von eigenwilligen Charakteren und muss sich und ihre Herangehensweise an die harten Neuköllner Bedingungen anpassen. Die unter der Regie von Fabian Möhrke und Alex Schaad gedrehte Geschichte wird wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 bei ZDFNeo zu sehen sein.

Heruntergekommenes Setting mit Neuköll-Anleihen

Das KraNK hat keine reale Klinik zum Vorbild. „Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig“, sagt eine der Produzentinnen mit einem Augenzwinkern. Doch für eine Klinik in Neukölln, in der Serie bekannt als „eines der härtesten und überfülltesten Krankenhäuser Deutschlands“ , ist eine gewisse Abgewracktheit durchaus Programm, deshalb waren die Produzenten auf der Suche nach einem entsprechend heruntergekommenen Setting: „Es sollte auf jeden Fall nicht aussehen wie neu gebaut.“ Dafür erscheint das frühere SEZ-Gebäude heute wie geschaffen.

Der Regisseur Alex Schaad (rechts) bespricht eine Szene mit seinem Hauptdarsteller Slavko Popadić (Mitte).

Bei seiner Eröffnung im Jahr 1981 war das Sport- und Erholungszentrum eine Attraktion und ein Prestigeprojekt der DDR: Es gab nicht nur ein Spaßbad, in dem man sich in künstliche Wellen schmeißen, in der großen Außenanlage bräunen oder vom Sprungturm werfen konnte, auch Hallen für verschiedene Sportarten und eine überdachte Bahn, auf der im Sommer Rollschuh und im Winter Schlittschuh gelaufen wurde, wurden geboten. Doch nach dem Mauerfall konnte das Gelände nicht mehr profitabel betrieben werden, das Angebot wurde sukzessive eingeschränkt und im Jahr 2002 ganz eingestellt. Schließlich verkaufte der Senat das Areal für einen symbolischen Euro an einen Investor, der die Räume mittlerweile an einen Technoclub, ein Yogastudio und den Friedrichstadtpalast vemietet – und an Filmproduktionen.

Beim Gang durch die Anlage ist vom einstigen Glanz nicht mehr viel übrig. Die Schwimmbecken sind leer und verfallen, dafür steht Wasser in Ecken, in denen es nichts zu suchen hat. An der alten Schlittschuhbahn hängen die originalen gelben Lamellen windschief von der Decke. Die Waschbären, die das Gebäude ebenfalls bewohnen, machen dem Drehteam manchmal das Leben schwer: „Einmal habe ich über Nacht ein Snickers herumliegen lassen und hatte auch noch Kunstblut in der Tasche – am nächsten Morgen sah es aus wie an einem Tatort“, erzählt der Schauspieler Aram Tafreshian.

Komplettes Notaufnahme-Set wurde gebaut

Trotzdem findet der 33-Jährige, der den liebenswerten, von den Anforderungen einer Rettungsstelle aber etwas überforderten Assistenzarzt Dom spielt, das Gebäude „superspannend“. Und auf dem Set im Erdgeschoss des Hauses ist ohnehin jedes Detail gewollt, vor allem, wenn es Kaputtheit vermittelt. Anfang Mai begann das Team mit der Gestaltung einer kompletten Notaufnahme, mit Schockraum, Operationssaal, Mülleimern mit Einweg-Handschuhen und Anmeldetresen. Sogar den Estrich goss man selbst, um den Boden authentisch gestalten zu können. Das brutalistische Wandrelief in Beton-Anmutung wirkt auf den ersten Blick, als könnte es noch aus dem Original-SEZ stammen, entpuppt sich aber doch als Plastik-Attrappe.

Auf Authentizität legt man bei der Produktion ohnehin großen Wert. Nicht nur die Umgebung, auch die medizinische Praxis und die Realitäten des deutschen Gesundheitssystems will man möglichst realitätsnah abbilden. Mit dem Arzt, der dem Team beim Dreh als Berater zur Seite steht, gab es eine einwöchige Schulung zum medizinischen Hintergrund. So lernten die Schauspieler, sich tatsächlich wie Ärztinnen und Ärzte zu benehmen.

Kritik am Gesundheitssystem

Şafak Şengül reichte das als Vorbereitung auf ihre Rolle der Chirurgin Emina allerdings nicht, sie machte zusätzlich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Krankenhaus in Hannover. „Die Ärzte und Ärztinnen und das Pflegepersonal, die ich dort kennengelernt habe, haben mich sehr bescheiden gestimmt“, sagt die 29-Jährige. Sie habe großen Respekt vor dem Beruf und vor der Leistung, die diese Menschen jeden Tag erbrächten. Sie freut sich aber, dass sich ihr Einsatz offenbar gelohnt hat: Sie sei am Set schon gefragt worden, ob sie nicht tatsächlich Chirurgin sei.

Als Emina hat sie es allerdings nicht ganz so leicht, denn die Serien-Ärzte sollen ebenso mit Problemen zu kämpfen haben wie ihre Kollegen in echten deutschen Krankenhäusern: In der KraNK-Notaufnahme greift man für den Ultraschall auf Gleitgel zurück, Wunden werden mit Gürteln abgebunden – und der Notarzt Ben muss eine „geheime Klinik“ gründen, um Patienten ohne Krankenversicherung wie Adrian behandeln zu können. Alex Schaad möchte solche Details durchaus als Kritik am deutschen Gesundheitssystem verstanden wissen: „Ich finde schon, dass es hier Dinge gibt, die infrage zu stellen sind, insofern haben wir uns als Kreativteam bewusst für diese Darstellungsform entschieden“, sagt der Regisseur.