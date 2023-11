Berlin. Drogen, unhygienisch und von Anwohnern gemieden: In Kreuzberg ist ein stolz angekündigtes Projekt des Bezirksamts gescheitert.

Ein Morgenpost-Artikel mit Triggerwarnung: Das ist eher die Ausnahme. Aber die Bilder der vor einem Jahr mit großem Paukenschlag installierten öffentlichen Toilette auf der Mittelinsel Kottbusser Tor in Friedrichshain-Kreuzberg sind außergewöhnlich unappetitlich. Anwohner äußern sich schockiert, während die SPD darin nicht nur ein Versäumnis des Bezirks erkennen will, sondern auch einen Zusammenhang zur zuletzt neuerlich verschärften Drogen-Situation am Platz herstellt.